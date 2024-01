Silvester-Sinnlichkeit – #podcast

Silvester – der Tag, der uns nur noch eine Haaresbreite von der Zukunft trennt. In diesem Podcast erzähle ich, wie ich häufig den letzten Abend im Jahr begehe: Das bald vergangene Jahr Revue passieren lassen Monat für Monat. Jedem Monat einen „Titel“ geben, sich so gut wie möglich an die unterschiedlichen Lebensphasen erinnern. Nach diesem Silvester-Tipp für Einsame wünsche ich uns allen für 2024 sinnliche Erfahrungen. Dieser Planet bietet die Möglichkeit, mit dem ganzen Körper Sinneseindrücke zu tanken. Und vor Allem bietet er die Möglichkeit, unsere Mitmenschen zu spüren, zu sehen, zu hören, ihnen in die Augen zu schauen und mit ihnen etwas zu erleben – im sinnlich echten Leben. In diesem Sinne: ein sinnesreiches Jahr 2024 für uns alle.

Eva’s Geständnisse vom 30. Dezember 2023

