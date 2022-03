Wie eine Wahrsagerin auf der Kirmes? Besser nicht #podcast

Ein Teil in mir sehnt sich danach, besondere Fähigkeiten zu entwickeln, um noch besser zu werden in meiner Arbeit mit Hilfesuchenden. Antworten geben können auf ungelöste Lebensthemen; das Unterbewusste verstehen und hervorholen können; Kindheitstraumen auflösen; Heilung bringen und Problemlösung. Und so forsche ich, studiere und probiere – und da habe ich gestern abend bei einem Online-Kurs eine wichtige Erkenntnis gewonnen: Esoterik passt einfach nicht zu mir.

Eva’s Geständnisse vom 25. März 2022

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei TuneIn hören

Podcast hier bei iTunes hören