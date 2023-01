Wird die einsame Wölfin sentimental? #podcast

In wenigen Wochen werde ich 64 Jahre alt. Ich spüre sehr genau, wie ich mich verändere. Nicht nur körperlich, sondern spürbar auch innerlich. Meine Werte verändern sich, meine Sehnsüchte und Ziele verändern sich, mein Glauben verändert sich. Diese Veränderung ist auf der einen Seite befreiend, doch auf der anderen Seite traurig. Eine neue Form von Liebesfähigkeit zieht ein in meine Zellen. Es ist wohl die Liebesfähigkeit des Alters, die nichts mehr zu tun hat mit Begehren und begehrt werden. Nun ja, alles noch ganz frisch. In diesem Podcast erzähle ich, was meine neue Routine des Selbstgesprächs und mein neues Hobby „Die Kunst der schönen Rede“ damit zu tun haben, dass ich Sentimentalität spüre.

Eva’s Geständnisse vom 21. Januar 2023

