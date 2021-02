2057, eine Novelle aus der Zukunft. Teil 2 – und Podcast Nr. 41

Im ersten Teil haben wir erfahren, dass sich bis zum Jahr 2057 viel verändert hat auf dem Planeten Erde. Aus Sicht der 26-jährigen Eva, von Beruf Sozialkünstlerin, erwachen wir in einer Welt, in der sich die Natur viel Raum zurückerobert hat – Menschen hingegen gibt es nicht mehr so viele wie im Jahr 2021. Ist es ein Paradies für die Überlebenden – oder ein Leben in Entbehrung und Unfreiheit? In diesem zweiten Teil stehen wir mit Eva an einem Frühlingsmorgen im Jahr 2057 auf und begleiten sie durch die Morgenstunden.

2057 – Teil 2 direkt hören bei Buzzsprout

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei TuneIn hören

Podcast hier bei iTunes hören

Podcast bei Soundcloud hören

2057 – Teil 1 bei Buzzsprout