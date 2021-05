Mütter: Die Guten und die Schlechten #podcast

Keine Frage, die ersten Lebensjahre sind für jeden Menschen auch die prägendsten. Nahrung, Wärme, Geborgenheit, Selbstwert, Lernbegeisterung, Handlungsautonomie und Liebesfähigkeit werden in der frühen Kindheit entscheidend beeinflusst durch die engste Bezugsperson – die Mutter. Die meisten meiner Coachees haben eine liebevolle Beziehung zu ihren Müttern – doch es gibt auch die, die verlassen wurden, vernachlässigt, gequält – und es gibt die, die ihrer Mutter in späteren Jahren im Wege standen, weil diese sich neu verliebt hat oder plötzlich der Beruf an erster Stelle stand…

