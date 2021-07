Oh ja, ich kenne Mobbing – und darum heute eine Warnung #podcast

Unfassbar, wie viele Menschen als Kinder unter Mobbing gelitten haben. Von Kindern gequält, von Lehrern gemobbt, gedemütigt, verspottet, verachtet, abgeschrieben. Auch ich habe das viele Jahre erlebt. Das letzte Mobbing war ausschlaggebend für meinen Entschluss, mich in die Selbstständigkeit zu wagen. Das war 2004. Von dieser Stelle aus herzlichen Gruß an meine damalige Chefin, die es geschafft hat, mich komplett zu zermalmen mit ihren Urteilen und ihrer Verachtung für mich. Das Beste, was mir passieren konnte. Seitdem bin ich frei und schlafe gut. Und darum heute eine „letzte Warnung“ an all die Obrigkeiten, die es wagen, Urteile über Schwache und schlecht Funktionierende zu fällen – dann fällt mal schön 😉

Podcast „Eva’s Geständnisse“ vom 30. Juli 2021

