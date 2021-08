Wie Tiere im Zoo? #podcast

Eine meiner wunderbaren Klienten hat mich auf die Netflix-Produktion „Inside“ von Bo Burnham aufmerksam gemacht. Burnham ist ein US-Comedian, der aufgrund von Depressionen und Panikattacken vor fünf Jahren von der Bühne gegangen ist. In dem musikalischen Special „Inside“ beschreibt er das Jahr des Lockdowns aus der Perspektive des Eingesperrten. Seine Worte (deutsche Untertitel), seine Stimme und die Inszenierung haben mich tief berührt. Leben wir Menschen in unserer digitalisierten Welt immer mehr wie Tiere im Zoo? Isoliert, fremdbestimmt, sinnlos, in der ständigen Angst, etwas „falsch“ zu machen und aus Gesellschaft und Beruf ausgeschlossen zu werden?

Podcast „Eva’s Geständnisse“ vom 14.08. 2021

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei TuneIn hören

Podcast hier bei iTunes hören