Aufstellung mit Pferd – #podcast

Gestern, am 31. August, war ich zum dritten Mal bei einer systemischen Aufstellung dabei. Diesmal wurde ich mit dem Auto mitgenommen nach Solingen. (hof-heimat.de) Wir trafen uns auf einem riesigen Gelände bei herrlichem Wetter. Gesche – Diplom Psychologin und nach eigener Aussage Co-Therapeutin im Team mit ihren vier Wallachen, führte durch zwei Aufstellungen, die durch uns „StellvertreterInnen“ repräsentiert wurden. Nun konnte ich also zum dritten Mal erleben, was in so einer systemischen Aufstellung passiert – und was der riesige Wallach Aragon und ich zusammen für (wie ich meine) gute Team-Arbeit geleistet haben. Möge es der Familie, die dort aufgestellt wurde, so richtig gutgehen. Sie sind mir in der kurzen Zeit ans Herz gewachsen. Vor allem der Papa, dessen Tod mir nun ein wenig als Vorbild dient für meine allerallerletzte Lebensphase…

Wenn Ihr das auch mal erleben wollt, googlet einfach „Systemische Aufstellung“ oder „Familienaufstellung“ mit einem passenden Städtenamen dahinter.

Eva’s Geständnisse vom 1. September 2024

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei iTunes hören