Mein persönliches Fitnessstudio für ein entspanntes Leben

Heute früh habe ich aufgeschrieben, wie sehr sich doch durch den digitalen Overkill die einprasselnden Impulse und manipulativen Botschaften vermehrt haben, die uns von allen Seiten bedrängen. Bei der ständig präsenten Werbung fängt es. Weiter geht es mit den reißerischen Betitelungen in den Medien – Überschriften, die uns zwingen wollen, aus Faszination darauf zu klicken. Der nächste ständig wachsende Popanz ist die Einflussnahme auf die Gesellschaft, so wie wir es besonders extrem während der Coronazeit erlebt haben. Die meisten Menschen in meiner Umgebung waren leidenschaftlich überzeugt von der Richtigkeit der Maßnahmen, wohingegen eine kleine Gruppe von Ungeimpften erlebte, wie es ist, pogromartig von der Gesellschaft ausgeschlossen zu werden. Und dann erzählte ich, mit welchem höchstpersönlichen Fitnessstudio ich mich darum bemühe, Bewusstsein in mein Sprechen und Tun zu bringen und mich vor Manipulation zu schützen. Es ist ganz simpel, keine Meditation, keine Achtsamkeitsübungen – einfach nur…

Eva’s Geständnisse vom 22. März 2025

