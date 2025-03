Übermut, Ramadan, Politik und der Blick auf das wirklich Wesentliche

Heute mal ein buntes Potpourri von meinem gestrigen Samstag. Gestern, an meinem freien Tag, habe ich nach meinem morgendlichen Ausflug in die politischen Neuigkeiten einen herrlichen Tag mit meiner Freundin und Kollegin in Dortmund verbracht. Im Ramadan brunchen gehen in der Dortmunder Nordstadt (was für ein naives Vorhaben) – und danach shoppen. Danach erzähle ich noch von meinen neuesten politischen Meinungsbildungen und davon, warum ich politische Gesellschaftskunde so wichtig finde für mich und meine persönliche Zukunft. Zum Schluss erzähle ich dann noch, was ich wirklich gelernt habe gestern: Auf dem Bahnsteig auf der Bank im Gespräch mit zwei Wartenden – einer Rentnerin links und einem Armen rechts.

Eva’s Geständnisse vom 16. März 2025

