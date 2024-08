Sollen wir zusammen eine Geschichte schreiben? #podcast

Meiner Erfahrung nach ist die wirksamste Form des Selbstcoachings, etwas aufzuschreiben. Tagebuch, morgendliche Gedanken oder abendliche Résumés helfen dabei, den inneren blinden Flecken auf die Spur zu kommen. Es gibt viele Möglichkeiten der schriftlichen Erforschung des Innersten, doch das fabulierende „Geschichten schreiben“ nimmt eine ganz besondere Qualität des Schreibens ein. Denken wir uns Märchen aus wie für ein kleines Kind, oder eine Fabel, die unsere Überzeugungen, Wünsche, Ablehnungen und Ängste widerspiegelt, entdecken wir die Kraft dessen, was Jesus und andere Propheten so berühmt gemacht haben. Weisheiten richten sich an den Verstand, doch Geschichten berühren das Herz. In dieser Podcast-Folge gebe ich eine einfache kleine Anleitung für eine Geschichte zum Thema „Wahrheit“ – und nächste Woche veröffentliche ich in den SteadyNews, was ich selbst daraus gebastelt habe, nachdem ich das Mikrofon ausgeschaltet habe. Wenn Ihr mir Eure Version schicken wollt, total gern an [email protected]. Ich würde mich sehr freuen.

Eva’s Geständnisse vom 24. August 2024

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei iTunes hören