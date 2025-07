Die Misfit: Warum ich mich ständig danebenbenehme? Keine Ahnung #podcast

Gestern ist mir etwas Entscheidendes bewusst geworden: Ich bin ein Misfit. Dabei wusste ich bis gestern nicht einmal, was Misfit in der deutschen Übersetzung heißt! Hab’s dann gegooglet: Misfit-Übersetzungen reichen von: „Abseits der Gesellschaft, einer Gruppe Stehender; jemand, der seine eigenen Wege geht“ bis „Wettkampfteilnehmer, dessen Siegeschancen als gering erachtet werden“ – oder auch „Blindgänger“. Irgendwas zwischen Außenseiter und Ausgestoßener. Passt, passt, passt. In diesem Podcast erzähle ich davon, wie sehr ich in der letzten Woche unter meinem Hang zum Danebenbenehmen gelitten habe – und warum ich heute wieder voll versöhnt damit bin.

Eva’s Geständnisse

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei iTunes hören