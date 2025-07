Mir ist schon alles ganz egal… #podcast

Heute verrate ich all denen einen Trick, denen es nicht guttut, wenn man schlecht über sie redet, wenn man sie angreift, verachtet, hasst – wenn man sie mobbt oder sich über sie lustig macht. Zunächst erzähle ich, wo ich zurzeit fast täglich erlebe, dass ich beschimpft werde. In meiner Verzweiflung über dieses Gefühl, mit Worten „bespuckt“ zu werden, habe ich diesen Trick gefunden, den ich nun weitergebe. Bei mir hilft er so fantastisch, dass ich ihn schon auf andere Situationen übertragen kann: Wenn Kunden mich herumkommandieren, wenn Menschen im Zug mir erklären, warum man Transkinder mit Hormonen aus ihrem falschen Geschlecht retten soll usw. Ich ärgere mich nicht – ich staune nur noch…

