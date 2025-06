Wie geil ist das denn! Weil wir alle sterblich sind – #podcast

Gestern war Begegnungsfest in meinem geliebten Altenheim. Bei herrlichem, nicht zu warmem Wetter wurden lange Tafeln für Bewohner /Innen und Besucher aufgebaut, es gab Musik, Bratwurst, Kaffee, Kuchen, alkoholfreie Erdbeerbowle und sogar Bier mit Alkohol. Alles umsonst – Spenden willkommen. Ich war natürlich wieder etwas auffällig wie ein alt gewordenes ADHS-Strahlenmännchen, rannte herum und führte angeregte Diskussionen über die menschliche Natur, das Begehren des Einzelnen bei Geburt – und die Möglichkeit, von außen über Gehirnwäsche und das Schüren von Angst Totalitarismus und Freude an Gewalt in eine Gesellschaft zu pflanzen. Herrlich. In diesem Podcast erzähle ich ein bisschen von dieser tollen Party – und was eine Eva gelernt hat…

Eva’s Geständnisse vom 28. Juni 2025

