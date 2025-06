Leben im Schwur nach Vergeltung #podcast

Kennt Ihr diese „heilige Wut“, wenn Ihr Unrecht seht und unfähig seid, dieses Unrecht einfach so stehenzulassen? Ein Starker verhöhnt einen Schwachen; ein Erwachsener quält ein Kind; Eine Gruppe junger Männer macht sich im Auto bei geöffneter Scheibe lustig über einen Behinderten, der an Krücken mühsam die Straße vor ihnen überquert… Dann erlebt Ihr plötzlich, wie Ihr über Euch herauswachst und dem „Bösen“ Einhalt gebietet, dann seid Ihr plötzlich unüberwindbar in Eurer heiligen Wut. Doch was ist, wenn Vergeltung unmöglich ist? Wenn Ihr nichts tun könnt, um dem Unrecht entgegenzutreten? Darum geht es in diesem Podcast – und wieder habe ich es in eine Geschichte gekleidet…

Eva’s Geständnisse vom 21. Juni 2025

