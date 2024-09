Eva erzählt eine Geschichte „Die letzten tanzenden Seelen“ #podcast

Wie viele wissen, beschäftige ich mich viel mit den Auswirkungen der Digitalität. Dabei habe ich einen Hang zum Apokalyptischen. Gar nicht mal, weil ich denke, der Mensch sei böse und vernichtenswert – sondern weil ich es liebe, in dem Gefühl zu leben, ein Schwert baumle beständig an einem dünnen Faden über mir. Oder ein Männlein läuft permanent neben mir her und ruft „Mensch, bedenke, dass Du sterblich bist!“ Meine Apokalypsenlust wird genährt durch die fortschreitende Technologie der Künstlichen Intelligenz. Der Mensch wird obsolet, hurra! Um den Planeten Erde als Inkarnationsort ist es langsam geschehen – einverstanden! Ist zwar schön hier, aber mit dem ganzen Müll und der ganzen Lustlosigkeit wird es öde. Einfach noch genießen, was da ist – und dann Tschüssikowski 😉

Eva’s Geständnisse vom 28.09.2024

