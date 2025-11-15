Eva im Gespräch mit Gott – oder: „Mein Befreiungsschlag“

Heute folgt der 3. Teil meiner kleinen Serie, wie wir uns selbst reflektieren und vielleicht sogar therapieren können. In der vorletzten Woche ging es um ABC-Listen, am 09. November empfahl ich die Neugierde, früheren Reinkarnationen auf die Spur zu kommen – heute geht es um die Kunst, Selbstgespräche zu führen. Dank unserer Smartphones ist es unkompliziert, einen Dialog mit sich selbst aufzuzeichnen. Man überlegt einfach, mit wem man sich gern unterhalten würde (verstorbene Oma, bewunderter Prominenter, Schutzengel…) und drückt auf den Aufnahmeknopf des Diktiergeräts. Ich führe diese Selbstgespräch-Methode direkt vor und unterhalte mich mit Gott persönlich. Das Gespräch wurde zu einem Befreiungsschlag – hat gutgetan.

Eva’s Geständnisse vom 15. November 2025

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei iTunes hören