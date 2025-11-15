15. November 2025

Eva im Gespräch mit Gott – oder: „Mein Befreiungsschlag“

Heute folgt der 3. Teil meiner kleinen Serie, wie wir uns selbst reflektieren und vielleicht sogar therapieren können. In der vorletzten Woche ging es um ABC-Listen, am 09. November empfahl ich die Neugierde, früheren Reinkarnationen auf die Spur zu kommen – heute geht es um die Kunst, Selbstgespräche zu führen. Dank unserer Smartphones ist es unkompliziert, einen Dialog mit sich selbst aufzuzeichnen. Man überlegt einfach, mit wem man sich gern unterhalten würde (verstorbene Oma, bewunderter Prominenter, Schutzengel…) und drückt auf den Aufnahmeknopf des Diktiergeräts. Ich führe diese Selbstgespräch-Methode direkt vor und unterhalte mich mit Gott persönlich. Das Gespräch wurde zu einem Befreiungsschlag – hat gutgetan. 

Eva’s Geständnisse vom 15. November 2025

 

Seit über zwanzig Jahren auf der "freien Wildbahn" hat Eva Ihnenfeldt sowohl 2004 eine eingetragene Genossenschaft für Existenzgründer gegründet als auch 2011 eine Akademie für die Ausbildung von Social Media Manager/Innen. Lange Zeit war sie Dozentin und Trainerin für Marketing, Kommunikation und Social Media. Heute arbeitet sie als Coach für Menschen im beruflichen Wandel. Ihre Stärke ist es, IST-Situationen zu akzeptieren, Visionen zu erkennen und gemeinsam mit ihren Klienten Strategien zu entwickeln, die sich auch in der Praxis bewähren. Mobil: 0176 80528749 - E-Mail: [email protected]

