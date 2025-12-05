5. Dezember 2025

Mein Bus kommt, mein Bus kommt!

Heute mal ein kurzes Podcastchen unter dem Vollmond von Bochum-Langendreer. Bin zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder als Coach bei Start2Grow – dem wunderbaren Gründungswettbewerb in Dortmund. Dieses Wochenende gehört den meist sehr jungen Gründerinnen und Gründern, die mit so viel Hoffnung und Glauben ihren Gründungsideen folgen. Ich bin überrascht zu sehen, dass ich durchaus noch tauglich bin. Tut gut – doch jetzt kommt mein Bus…

Eva’s Geständnisse vom 5. Dezember 2025

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei iTunes hören

Seit über zwanzig Jahren auf der "freien Wildbahn" hat Eva Ihnenfeldt sowohl 2004 eine eingetragene Genossenschaft für Existenzgründer gegründet als auch 2011 eine Akademie für die Ausbildung von Social Media Manager/Innen. Lange Zeit war sie Dozentin und Trainerin für Marketing, Kommunikation und Social Media. Heute arbeitet sie als Coach für Menschen im beruflichen Wandel. Ihre Stärke ist es, IST-Situationen zu akzeptieren, Visionen zu erkennen und gemeinsam mit ihren Klienten Strategien zu entwickeln, die sich auch in der Praxis bewähren. Mobil: 0176 80528749 - E-Mail: [email protected]

