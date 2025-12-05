Mein Bus kommt, mein Bus kommt!

Heute mal ein kurzes Podcastchen unter dem Vollmond von Bochum-Langendreer. Bin zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder als Coach bei Start2Grow – dem wunderbaren Gründungswettbewerb in Dortmund. Dieses Wochenende gehört den meist sehr jungen Gründerinnen und Gründern, die mit so viel Hoffnung und Glauben ihren Gründungsideen folgen. Ich bin überrascht zu sehen, dass ich durchaus noch tauglich bin. Tut gut – doch jetzt kommt mein Bus…

Eva’s Geständnisse vom 5. Dezember 2025

