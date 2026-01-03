Zurück aus dem 16-tägigen Heimaturlaub – zurück an die Front #podcast

Sechzehn Tage frei von Verpflichtungen, frei von Terminen und frei von Unternehmungen – nur ein schöner Heiliger Abend in der Familie und ein abendlich schöner Silvester bei meinem besten Freund – Eva hat sich zwei Wochen lang wie ein Mönch in Klausur gegeben. Ich erzähle, welche Erfahrungen ich in dieser Zeit gemacht habe. Was für Folgen hatte meine Einsamkeit für mich? Habe ich gelitten? Habe ich mich verändert? Habe ich es genossen, frei von Menschen und Aufgaben zu sein?

Podcast vom 3. Januar 2026



Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei iTunes hören

Podcast bei YouTube abonnieren