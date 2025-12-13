Was tue ich, wenn nun alles ganz schlimm wird? #podcast

Anscheinend rückt der Krieg der EU gegen Russland in greifbare Nähe. Ich gehe nicht davon aus, dass die Politik beider Seiten sich um eine diplomatische Lösung bemühen wird. Aus einem mir unbekannten Grund scheint in Europa die Bereitschaft, sich auf einen „echten“ Krieg vorzubereiten, groß zu sein. Also frage ich mich: Wenn nun wirklich ein „echter“ Krieg ausbricht, was für eine Rolle will ich dann einnehmen? Unbewusst habe ich in den letzten drei Jahren meine ganz persönliche Strategie immer weiter aufgebaut – und von dieser erzähle ich in diesem Podcast. Wie es aussieht, scheint sie sich gerade zu verwirklichen – was mich sehr freut.

Eva’s Geständnisse vom 13. Dezember 2025

