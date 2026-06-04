Von den SteadyNews zu Substack

Ich schreibe nun nicht mehr neue Beiträge hier in den SteadyNews – meinen knapp 800 Newsletter-Abonnenten/Innen habe ich es schon mitgeteilt am 2. Juni 2026. Seit wir über KI/ LLM-Systeme die Möglichkeit haben, uns selbst zu unseren Fragestellungen zum „Digitalen Wandel“ alle erdenklichen Antworten und Hintergründe zu beschaffen, sind die SteadyNews meiner Auffassung nach überflüssig geworden. Nun bin ich zu Substack gewechselt. Substack ist eine kostenlose Plattform für Autoren/Innen, Podcaster und Newsletter-Verfasser, die vor Allem durch die Vernetzung mit Menschen lebt. Ich möchte gern im Substack-Podcast-Studio Gespräche mit Menschen führen (egal mit wem), möchte Kurzgeschichten veröffentlichen und teilen – und natürlich auch leidenschaftlich über unsere spannende Zeit diskutieren. Falls mir jemand dort folgen möchte – hier ist der Link:

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