Gehirntraining: Digitale Rätsel lösen – #podcast

Da hast Du ein Smartphone, ein Tablet, einen Laptop, eine Smartwatch – und Zack, schon wieder ein Problem. Nach dem neuesten Update hast Du plötzlich Probleme mit Windows. Oder Du hast auf Deinem Smartphone aus Versehen eine wichtige App gelöscht. Der Akku vom Tablet ist in Windeseile leer…. In diesem Podcast erzähle ich, wie ich gerade verbissen meine geliebte Smartwatch retten musste… und da kam ich auf eine Idee: Wir wollen ja alle geistig fit bleiben bis ins hohe Alter. Wie wäre es, wenn wir Probleme mit digitalen Geräten wie „Kreuzworträtsel“ behandeln, anstatt auf Hilfe zu warten? Das Zauberwort heißt googlen – und für Fortgeschrittene: ChatGPT fragen. Ein wichtiger Schritt in die Selbstbestimmung: Das digitale Rätsellösen…

Eva’s Geständnisse vom 27. April 2025

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei iTunes hören