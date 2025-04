Mein täglicher Kampf gegen die Langeweile #podcast

Heute starte ich mit der Beschreibung meiner ewiglich samstäglichen Qual „Was soll ich denn bloß im Podcast erzählen?“. Mir bedeutet der Podcast viel. Seit fünf Jahren bemühe ich mich Samstag für Samstag, ein wenig Nähe zu vermitteln, ein wenig Mut zu machen, ein wenig zum Lachen zu bringen und ein wenig zu inspirieren. Heute habe ich vor der Aufnahme den Begriff „Flow“ recherchiert und mir Gedanken gemacht, was mich persönlich in einen Zustand versetzt, der mich befreit von der Gefangenschaft in Zeit und Raum. Ein Zitat Schopenhauers hat mir dabei aus der Seele gesprochen: „Das Glück ist nicht mehr als die Abwesenheit der Langeweile.“ Oh, wie gut ich Langeweile kenne! Ob mir der Flow häufiger gelingt, erfahrt Ihr (wenn Ihr mögt) in diesen folgenden Minuten…

Eva’s Geständnisse vom 5. April 2025

