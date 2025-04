Aha, sagt der Kopf … #podcast

Ich habe gestern an Karfreitag etwas gelernt: Egal, was Neues auf die Welt kommt, es ist immer das gleiche Prinzip: „Jeder Fortschritt ist wie ein Messer. Man kann es als Werkzeug nutzen – oder als Waffe“. Ich bin gerade auf einer Ostertagung, die sich damit auseinandersetzt, was die Erforschung der selbstlernenden künstlichen Intelligenz für Auswirkungen auf den Menschen hat. Werden wir Menschen alle verblöden? Oder werden wir unsere Fähigkeiten des Wahrnehmens, Lernens und Entscheidens auf eine ganz neue Entwicklungsstufe stellen? Sehr spannend – und zum Schluss lese ich noch ein neues kleines Gedicht von mir vor.

Eva’s Geständnisse vom 19. April 2025

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei iTunes hören