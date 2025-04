Geschichten aus der Welt der Alten #podcast

Es ist schon sonderbar mit mir: Ich brauche offensichtlich immer eine gesellschaftlich misstrauisch beäugte Extrawurst. In meiner Teenagerzeit liebte ich es, als Gymnasiastin mit Lehrlingen und Hauptschülern befreundet sein zu dürfen, später waren es dann Hippies und Punks, die mich anzogen. Als ich mich 2004 selbständig machte, wurden Arbeitslose meine Genossen und Freunde und (seit 2020) wurden sie zu meinen Coachees. Nun werde ich im August mein Rentenalter erreicht haben und siehe da: Schon heute kann ich es kaum erwarten, eine altersgerechte Sozialwohnung in einer wunderschönen Seniorenanlage zu beziehen und dort so lange wie möglich die Zeit mit meinen Mitbewohnern zu genießen und zu gestalten. In diesem Podcast erzähle ich, was ich schon in diesen ersten Wochen als Ehrenamtliche über das Alter gelernt habe – und was ich unbedingt noch lernen muss, um bei den zarten Altgewordenen keine Gefühle zu verletzen.

Eva’s Geständnisse vom 13. April 2025

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei iTunes hören