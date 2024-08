Kann man das Gehirn trainieren wie einen Muskel? Oder ist es irgendwann voll wie eine Festplatte? #podcast

Ist es eigentlich wichtig, das Gehirn zu trainieren wie einen Muskel? Was ist der Unterschied zwischen der unersättlichen Aufnahme von Informationen bei TikTok – und einer Gehirnanstrengung, wenn man Matheaufgaben löst? Gerät man in die Gefahr eines Schlaganfalls, wenn man büffelt, bis „der Kopf qualmt“, oder ist eisernes Lernen der beste Schutz vor Demenz? In diesem Podcast erzähle ich, was mich darauf gebracht hat, dass ich kleine Fitness-Übungen fürs Gehirn in meinen Tag einbauen will. Ob es am Alter liegt? Oder an Desinteresse an der Welt? Wie genau will ich ab morgen mein Gehirn trainieren? Oder lieber entlasten durch Meditationen? Wir werden sehen….

Eva’s Geständnisse vom 11. August 2024

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei iTunes hören