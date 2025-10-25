Kein Entkommen aus der Matrix? #podcast

Der Science-Fiction-Film Matrix löste im Jahr 1999 eine regelrechte Hysterie aus bei Menschen, die offen waren für die Vorstellung, unser ganzes Leben sei Illusion und nichts weiter als eine einzige Lüge. 1998 hatte es zuvor die totale Sonnenfinsternis gegeben, Silvester 1999 gab es die Angst, die Computersysteme kämen nicht klar mit der Jahrtausendwende. Was für eine Zeit! Ich selbst blieb relativ ungerührt. In diesem Podcast erzähle ich, warum ich mich nicht eingesperrt fühle in einem Verstandes-Gefängnis und warum ich mir sehr viele Gedanken mache über Angststörungen und Wege, freizuwerden von dem Gefühl, in einer Matrix gefangen zu sein.

Eva’s Geständnisse vom 25. Oktober 2025

