Synchronizitäten: Apfelbäumchen pflanzen in unserer magischen Wunderwelt

Gestern war ich in einem besonderen Zustand. Ich hatte nur drei Stunden schlafen können, da ich erst um 1.00 Uhr nachts zu Hause war und um 5 Uhr aufstehen musste. Ohne Red Bull hätte ich mich wohl kaum darauf konzentrieren können, meine Beratungen bei der Arbeit durchführen zu können. Heißt: Ich war nachmittags überwach, sah die Welt in noch leuchtenderen Farben als sonst – und Gehirn, Psyche und Körper benahmen sich ein wenig wie in einem psychedelischen Drogenrausch. In diesem Zustand war ich dann noch lange zu Besuch in meinem geliebten Altenheim, führte wie immer dort spirituelle Gespräche mit weisen Frauen, stritt mich wie immer mit meinem 90-jährigen Lanzarote-Lieblings-Intellektuellen (diesmal über Weltuntergang und Synchronizitäten) und erlebte zum Ende des herrlichen Nachmittags bei strahlendem Sonnenschein eine Synchronizität, die sich gewaschen hat. Und davon erzähle ich in diesem Podcast…

Eva’s Geständnisse vom 14. Juni 2025

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei iTunes hören