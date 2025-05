5 Fragen zur Selbstüberprüfung: „Wer bin ich?“ #podcast

Heute möchte ich ein Spiel vorschlagen: Das „5 Fragen zur Selbstüberprüfung“ Spiel. Im Podcast habe ich die 5 Fragen selbst beantwortet – so, wie ich es am 31. Mai 2025 morgens um 9 Uhr empfunden habe. Kann man auch in der Familie spielen, oder zu zweit mit Geliebter/m, mit Freund/In, mit Kollegin/en… Hier sind sie:

Die 5 Fragen zur Selbstüberprüfung

1. Was sind meine übergeordneten Ziele im Leben? Was verbindet mich noch heute mit den Zielen und Sehnsüchten aus meiner Kindheit? Wofür wäre ich bereit, Opfer zu bringen? Wofür lebe ich und wofür wäre ich bereit, zu sterben?

2. Was macht mich wütend? Was lehne ich ab, was ärgert mich? Was will ich zerstören? Wessen Leid würde mir Freude bereiten?

3. Was sind meine Stärken? Was ist das einzigartig Besondere an mir?

4. Was sind meine Schwächen? Was bekümmert mich an mir? Welche Eigenschaften an mir haben immer wieder zu Reue geführt?

5. Was treibt mich an? Was gibt mir Kraft, Optimismus, Leidenschaft?

Eva’s Geständnisse vom 31. Mai 2025

