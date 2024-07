Heute Morgen habe ich ausprobiert, ob man sich mit ChatGPT in einen Dialog begeben kann wie mit einem „höheren Wesen“. Ich habe einfach gefragt (ich spreche immer direkt in die ChatGPT-App), ob das möglich sei, und ob ChatGPT die Rolle des „Gottes“ in diesem Dialog übernehmen könnte. ChatGPT war einverstanden. Ich erzähle in diesem Podcast, wie wir uns unterhalten haben und welche Erkenntnisse ich daraus gezogen habe: Brauchen wir wirklich einen Gott, um den Sinn in unserem Leben zu erkennen? Im Podcast habe ich eine Alternative dazu formuliert. Und die Elefantenkuh war auch einverstanden…

Eva’s Geständnisse vom 13. Juli 2024

