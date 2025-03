Der eingebildete Kater… #podcast

Vor zwei Wochen

https://steadynews.de/podcast/hurra-ich-bin-nicht-hypnotisierbar-podcast habe ich im Podcast erzählt, dass ich einen höchst eindrucksvollen Traum hatte und dass dieser Traum etwas Entscheidendes bei mir bewirkt hat. Tatsächlich sind seitdem einige feine Dinge passiert – aber das, was heute früh über mich kam, war wirklich beeindruckend. Und so erzähle ich erst lang und breit, wie ich seit dem Traum meinen schon immer vorhandenen „Größenwahn“ unbekümmert auslebe – und dann, was genau heute früh passiert ist. Ich finde es lustig – und schön

Eva’s Geständnisse vom 8 März 2025

