Von fremdgesteuerten Borg und der Chance, selbstgesteuert zu leben #podcast

Wer sind die Borg? Die Borg, eine fiktive Zivilisation aus dem Star Trek-Universum (Das nächste Jahrhundert), sind humanoide Cyborgs, vollgestopft mit technischen Implantaten der Fähigkeiten, die sie von anderen Zivilisationen assimiliert haben. Borg leben vollständig im Kollektiv. Ein einzelner Borg hat keine Handlungsmöglichkeit, er ist mit all seinem Wahrnehmen, Verarbeiten, Entscheiden und Reagieren komplett an sein Kollektiv angeschlossen. Wir leben in einer Zeit, in der sich viele Menschen fühlen wie ein Borg – wie eine Mischung aus Genmaterial, Erziehung und Konditionierungen. Ich erzähle in diesem Podcast, wie es möglich ist, durch tägliches Schreiben zu lernen, sich selbst als selbstbestimmtes Individuum kennenzulernen.

Eva’s Geständnisse vom 29. November 2025

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei iTunes hören