29. November 2025

Von fremdgesteuerten Borg und der Chance, selbstgesteuert zu leben #podcast

Wer sind die Borg? Die Borg, eine fiktive Zivilisation aus dem Star Trek-Universum (Das nächste Jahrhundert), sind humanoide Cyborgs, vollgestopft mit technischen Implantaten der Fähigkeiten, die sie von anderen Zivilisationen assimiliert haben. Borg leben vollständig im Kollektiv. Ein einzelner Borg hat keine Handlungsmöglichkeit, er ist mit all seinem Wahrnehmen, Verarbeiten, Entscheiden und Reagieren komplett an sein Kollektiv angeschlossen. Wir leben in einer Zeit, in der sich viele Menschen fühlen wie ein Borg – wie eine Mischung aus Genmaterial, Erziehung und Konditionierungen. Ich erzähle in diesem Podcast, wie es möglich ist, durch tägliches Schreiben zu lernen, sich selbst als selbstbestimmtes Individuum kennenzulernen. 

Eva’s Geständnisse vom 29. November 2025

 

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei iTunes hören

Post Views: 4

Seit über zwanzig Jahren auf der "freien Wildbahn" hat Eva Ihnenfeldt sowohl 2004 eine eingetragene Genossenschaft für Existenzgründer gegründet als auch 2011 eine Akademie für die Ausbildung von Social Media Manager/Innen. Lange Zeit war sie Dozentin und Trainerin für Marketing, Kommunikation und Social Media. Heute arbeitet sie als Coach für Menschen im beruflichen Wandel. Ihre Stärke ist es, IST-Situationen zu akzeptieren, Visionen zu erkennen und gemeinsam mit ihren Klienten Strategien zu entwickeln, die sich auch in der Praxis bewähren. Mobil: 0176 80528749 - E-Mail: [email protected]

steadynews.de
Category: Podcast Tags:

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert