Heute lese ich etwas vor, was vor einigen Wochen zu einem neuen Hobby“ von mir geworden ist. Ich setze mich beim Frühstück hin und ziehe eine hinduistische Göttin aus einem Kartendeck, das ich bei Amazon gefunden habe. Dann öffne ich Google Notizen und führe einen schriftlichen Dialog mit dieser Göttin. Der Dialog beginnt stets mit „Hallo Göttin“ „Hallo Eva-Maria“. Heute früh war es Kali persönlich, die ich ansprechen durfte. Der sich daraus ergebene Dialog (eigentlich spreche fast nur ich) geht um die Frage, ob es Reinkarnation gibt – und ob wir vielleicht versklavt sind in der Matrix. Vor dem Gespräch gebe ich noch eine kleine Anleitung, wie wir persönlich dem Thema Reinkarnation näher kommen können, ohne Arbeit, in purer Leichtigkeit – haben wir schon mal gelebt? Sind wir lieber „gut“ oder „böse“? Also meine Heldin ist Harley Quinn, diese unverschämt freche Superheldin, die gern ausruft: „Gewöhn‘ Dich dran – We are the Bad Guys!“

Eva’s Geständnisse vom 9. November 2025

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei iTunes hören