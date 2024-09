Was denkt wohl eine Kaffeekanne? Geschichte aus der Schreibwerkstatt – #podcast

Schreiben ist ja meine persönliche Methode der Selbsterforschung und Persönlichkeitsentwicklung. Seit ich bei der Schreibwerkstatt in der VHS Dortmund mitmache (etwa ein Jahr), kann ich Woche für Woche in immer neuen Kurs-Zyklen mit meinen wechselnden „Schreibkollegen“ neue Geschichten schreiben. Heute erzähle ich von dem letzten Abend, bei dem es um „Personifikation“ ging. Also um die Methode, einem Gegenstand oder einem Tier menschliche Eigenschaften zu verleihen.. Das hat mal wieder so viel Spaß gemacht! Und war so erhellend für mich höchstpersönlich… Am Ende des Podcasts lese ich meine Geschichte dann vor.

Eva’s Geständnisse vom 21. September 2024

