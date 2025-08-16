16. August 2025

Europa – eingekeilt zwischen Bürokraten und Kriminellen. Und doch: Das Leben ist schön

Als ich heute früh in YouTube die Alaska-Pressekonferenz mit Putin und Trump in deutscher Übersetzung anschaute, musste ich lachen. Die ganze Alaska-Show kam mir vor wie eine medial inszenierte Verkündung eines Abkommens zwischen zwei Paten, die sich nach gewohnter Manier Macht und Land aufgeteilt haben, was sie nun häppchenweise der Öffentlichkeit verkünden. Armes Europa… Auf der einen Seite die EU-Bürokraten mit ihren Lobbygruppen, auf der anderen Seite die kriminellen Clans, die sich wie in der Kolonialzeit die Welt aufteilen. Was wohl China dazu sagt? Egal, ich hoffe, Deutschland wird sich häuten und gestärkt aus dem Schlamassel hervorgehen…

Eva’s Geständnisse vom 16. August 2025

Seit über zwanzig Jahren auf der "freien Wildbahn" hat Eva Ihnenfeldt sowohl 2004 eine eingetragene Genossenschaft für Existenzgründer gegründet als auch 2011 eine Akademie für die Ausbildung von Social Media Manager/Innen. Lange Zeit war sie Dozentin und Trainerin für Marketing, Kommunikation und Social Media. Heute arbeitet sie als Coach für Menschen im beruflichen Wandel. Ihre Stärke ist es, IST-Situationen zu akzeptieren, Visionen zu erkennen und gemeinsam mit ihren Klienten Strategien zu entwickeln, die sich auch in der Praxis bewähren. Mobil: 0176 80528749 - E-Mail: [email protected]

