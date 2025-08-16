Europa – eingekeilt zwischen Bürokraten und Kriminellen. Und doch: Das Leben ist schön

Als ich heute früh in YouTube die Alaska-Pressekonferenz mit Putin und Trump in deutscher Übersetzung anschaute, musste ich lachen. Die ganze Alaska-Show kam mir vor wie eine medial inszenierte Verkündung eines Abkommens zwischen zwei Paten, die sich nach gewohnter Manier Macht und Land aufgeteilt haben, was sie nun häppchenweise der Öffentlichkeit verkünden. Armes Europa… Auf der einen Seite die EU-Bürokraten mit ihren Lobbygruppen, auf der anderen Seite die kriminellen Clans, die sich wie in der Kolonialzeit die Welt aufteilen. Was wohl China dazu sagt? Egal, ich hoffe, Deutschland wird sich häuten und gestärkt aus dem Schlamassel hervorgehen…

Eva’s Geständnisse vom 16. August 2025

