Unbemannte KI-Kriegswaffen – Science-Fiction auf der Militärparade Chinas am 3. September 2025

Wir alle wissen, dass im Ukraine-Krieg zwischenzeitlich vor allem unbemannte Waffensysteme eingesetzt werden, die auch von kleinen Einheiten gesteuert werden können. Doch das ist anscheinend nur ein Vorgeplänkel dessen, was an Kriegsführung auf uns zukommt. Während Atomwaffen einige Jahrzehnte lang durch das Gleichgewicht des Schreckens einer der Gründe waren, nur dort Krieg zu führen, wo man auf weniger technisierte Armeen traf (Vietnam, Naher Osten, Serbien…) ist der Ukrainekrieg so etwas wie ein Gamechanger.

Die Victory Day Military Parade Chinas am 3. September 2025 zeigt auf unheimliche Weise, wie nah wir auf unserem Planeten der Möglichkeit sind, über unbemannte Waffensysteme und Roboterarmeen aus „Hunden“ und „Menschen“ militärische Auseinandersetzungen zu betrachten wie ein Counter Strike Game. Da die menschlichen Opfer solcher Wettkämpfe um Macht, Ressourcen und Geld in erster Linie Zivilisten sind, können sie von den verantwortlichen Nutznießern weitaus leichter als Kollateralschaden achselzuckend hingenommen werden als der Tod von menschlichen Soldaten.

Business Insider hat am 10. September einen ausführlichen Beitrag veröffentlicht, der auch mir als Laien verständlich machte, welche KI-Waffensysteme bei der elektronischen Kriegsführung in der Parade gezeigt wurden und anscheinend schon einsatzbereit sind.

Chinas Waffenparade in Peking zeigt, dass sich das Land auf eine neue Art von Krieg vorbereitet

Als ich diese folgenden Bilder sah, habe ich mich ernsthaft gefragt, ob das wirklich Menschen sind, die dermaßen exakt funktionieren und anscheinend nicht einmal blinzeln müssen! Aber auch wenn es Menschen sind, die so perfekt gedrillt wurden – die Humanoiden und Roboterhunde werden von Tag zu Tag besser.

Hier eine der vielen YouTube-Versionen von der V-Day Parade – veröffentlicht von der internationalen Abteilung des Senders China Central Television. CGTN untersteht der Presseabteilung der Kommunistischen Partei Chinas