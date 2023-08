Amazon Kreditkarte endet: Bonuspunkte verfallen am 29. September 2023

Ende September 2023 ist Schluss mit dem Bonusprogramm über das LBB Visa-Karten-Programm für Amazon Prime Kunden. Das bedeutet auch, dass die gesammelten Bonuspunkte am 29. September verfallen, wenn die Amazon-Kreditkarten-Nutzer diese nicht rechtzeitig einlösen. Da es keine Möglichkeit gibt, die Punkte auf das eigene Konto überweisen zu lassen, sollte man also vor dem 29. September bei Amazon etwas kaufen, was die kompletten Punkte verbraucht.

Gibt es eine Alternative – also ein neues Partnerprogramm?

So wie es aussieht, wird es wohl kein neues Programm geben. Manche fragen sich schon, ob es sich trotzdem lohnt, weiterhin Amazon Prime Kunde zu bleiben. Das Bonuspunkteprogramm war schon sehr lukrativ für Amazon-Prime-Kunden: Für Einkäufe bei Amazon gab es 3 % Cashback und außerdem 0,5 % Cashback für alle anderen Transaktionen mit der Karte.

Bei der LBB Kunde bleiben?

Die LBB als bisheriger Amazon-Partner bietet zwar eine Nachfolger-Kreditkarte an, doch diese ist nicht gebührenfrei und hat auch nichts mehr mit Amazon zu tun. Es ist also erforderlich, sich intensiv mit der Thematik auseinanderzusetzen, um nicht automatisch in einen neuen Vertrag mit der LBB zu geraten, den man vielleicht nicht will.

Hier ein sehr guter Überblick zu dem, was Prime-Kunden jetzt beachten und tun müssen:

Kostenlose Kreditkarten als Alternative

Ich selbst habe einen Antrag für die Bank Norwegian Kreditkarte gestellt. Diese ist weltweit nutzbar, ist kostenfrei, es gibt keine Fremdwährungsgebühr – außerdem ist die Kreditkarte über Apple Pay & Google Pay nutzbar. Für die erfolgreiche Beantragung sind eine gute Schufa und ein zu versteuerndes Einkommen Voraussetzung.

Die Beantragung erfolgte über eine App der Bank Norwegian, die im Apple Store und bei Google Play installiert werden kann. Ich musste Einkommensnachweise (Einkommenssteuererklärung) hochladen und meine Identität über die fotografische Übermittlung meines Personalausweises und eines Selfies zur Prüfung freigeben. Sollte man meinem Antrag entsprechen, werde ich per Brief den Vertrag unterzeichnen. In diesem Fall gibt es sogar einen Willkommensbonus von 15 + 15 Euro- also 30 Euro.

Bloß nicht passiv bleiben!

So oder so ist es unumgänglich, sich aktiv mit der Änderung auseinanderzusetzen und aktiv bei der LBB zu kündigen, falls man nicht dort Kreditkartenkunde bleiben will unter den Bedingungen der neuen LBB-Visa-Card-Extra.

