CBDC in Russland: Der digitale Rubel kommt schrittweise

Im Juli 2023 hat Präsident Putin ein Gesetz unterzeichnet, das die Einführung des digitalen Rubels offiziell besiegelt. Nach Erfahrungen mit CBDC-Währungen in Nigeria und anderen Ländern wissen Staaten, die digitale Währungen etablieren wollen, dass Bürger dem digitalen Zentralbank-Zugriff auf den Umgang mit ihrem Geld sehr kritisch gegenüberstehen. In Russland ist der „digitale Rubel“ ein digitales Pendant zur physischen Währung, dessen Ausgabe und Verwaltung ausschließlich bei der Bank von Russland liegt.

Nun, im Juli 2025, hat die russische Staatsduma das Gesetz zur schrittweisen Einführung des digitalen Rubels verabschiedet. Ein universeller QR-Code soll für die Bezahlung von Waren und Dienstleistungen in das Zahlungssystem der Russischen Föderation integriert werden.

Human Rights Foundation vom 26.06.2025

Die schrittweise Einführung ist mit Fristen für Händler verbunden, die an den Jahresumsatz gekoppelt sind:

– Ab dem 1. September 2026 tritt die Verpflichtung für Händler mit einem Jahresumsatz von über 120 Millionen Rubel in Kraft, wenn sie Kunden systemrelevanter Banken bzw. von Schlüsselbanken sind

– Ab dem 1. September 2027 wird die Verpflichtung auf Händler mit einem Umsatz von über 30 Millionen Rubel ausgeweitet.

– Ab dem 1. September 2028 müssen alle Banken technisch in der Lage sein, Transaktionen mit digitalen Rubeln durchzuführen

Das „Nationale Zahlungskartensystem“ (NPCS) wird der Betreiber des universellen Zahlungscodes sein. Auch Filialen ausländischer Banken müssen den Nutzern die Möglichkeit von Überweisungen mit den universellen Zahlungscodes garantieren. Überweisungsdaten werden nach Abschluss der schrittweisen Einführung von sämtlichen Zahlungsdienstleistern ausschließlich in Form des universellen QR-Codes bereitgestellt.

Bürger sind zukünftig verpflichtet, den digitalen Rubels auch für Überweisungen an juristische Personen, Einzelunternehmen, Selbstversicherte und Dienstleister, die freie Berufe ausüben. Ausnahmen gelten nur für Standorte in Gebieten ohne Internetanschluss und für Kleinstunternehmen mit einem Jahresumsatz von weniger 5 Millionen Rubel (entsprechen im Juli 2025 knapp 54.000 Euro. 1 Euro = 92,998 Rubel)

Human Rights Foundation – Januar 2025: Gefahren von CBDC-Währungen anhand der Beispiele Nigeria, China, Libanon