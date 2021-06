Die Entwicklung des Ölpreises

NYMEX und LIPE sind die größten Ölbörsen der Welt, an denen Rohöle der Markersorten Brent und Light Sweet kotiert werden. Diese Mischungen sind leicht und schwefelarm. Die Dichte von Brent-Rohöl beträgt ca. 38 API-Grad und der Schwefelgehalt beträgt 0,2-1 %. Die Dichte von WTI (die die Hauptsorte ist und den Qualitätsparametern von Light Sweet entspricht) beträgt 40 API-Grad, der Schwefelgehalt beträgt 0,4-0,5 %.

An diesen Börsen wird der Handel nach der Open-Outcry-Methode abgewickelt, zudem kommen modernste elektronische Systeme zum Einsatz. Die Preise werden in Dollar pro Barrel Öl angegeben, das Standardlot beträgt 1000 Barrel. Auf LIPE werden Verträge für ein Jahr abgeschlossen, dann im Abstand von 3 Monaten mit einer Frist von zwei Jahren sowie im Abstand von sechs Monaten für einen Zeitraum von bis zu drei Jahren. An der NYMEX werden Verträge in monatlichen Abständen für zweieinhalb Jahre im Voraus abgeschlossen.

Die Kotierungen von Brent und Light Sweet korrelieren gut miteinander. Aufgrund lokaler Unterschiede zwischen den europäischen und amerikanischen Märkten ändert sich jedoch die Spanne zwischen ihnen ständig. In dem Moment, in dem der Futures-Handel an der LIPE-Börse eingestellt wird, tritt die Wirkung eines multidirektionalen Preissprungs auf. Der Übergang zum nächsten Vertrag an der London Stock Exchange erfolgt 5-7 Tage früher als an der New York Stock Exchange. Dies liegt daran, dass auf LIPE der Terminhandel mit Abwicklung im Folgemonat am letzten Bankarbeitstag fünfzehn Tage vor dem Monatsersten endet. An der NYMEX ist der Handel mindestens drei Tage vor dem 25. Kalendertag des Vormonats zu Ende. Diese Informationen sind von großer Bedeutung für diejenigen, die sich in diesem Bereich auskennen wollen.

Der Futures-Handel ist über einen Arbitrage-Mechanismus mit dem realen Markt verbunden, da er die physische Lieferung von Öl beinhaltet. Die Börse NYMEX liefert sechs amerikanische Sorten mit einer Dichte im Bereich von 37-42 API-Grad: South Texas Sweet, North Texas Sweet, Low Sweet Mix, Oklahoma Sweet, New Mexican Sweet, West Texas Intermediate. Die Lieferung von englischen Sorten Brent und Forties, kolumbianischen Sorten Cusiana, nigerianischen Sorten Bonny Light und QuaIboe, norwegischen Sorten Oseberg sind auch möglich. Die Lieferpreise für ausländische Sorten werden auf der Grundlage des Light Sweet-Preises einschließlich Aufschläge, Rabatte, Fracht- und Transportkosten berechnet. QuaIboe wird mit einem Aufschlag von 5 Cent gehandelt, Cusiana und Bonny Light mit 15 Cent, Forties Oseberg und Brent mit einem Abschlag von 30 Cent. Physische Öllieferungen im Rahmen von Börsenverträgen sind jedoch selten und machen 1% des Handelsvolumens an der Börse aus.

An der NYMEX werden täglich durchschnittlich 152.000 Light-Sweet-Futures-Verträge und an der LIPE rund 70.000 Brent-Futures-Verträge abgeschlossen. Gleichzeitig beträgt die Produktion von Öl der entsprechenden Qualitäten 700-800 Barrel pro Tag, d.h. die Ölförderung liegt tatsächlich etwa zwei Größenordnungen unter dem virtuellen Handelsvolumen.

Es gibt Unterschiede in den Preisbildungsmechanismen zwischen NYMEX und LIPE. Ein charakteristisches Merkmal der Organisation des Handels an der Börse NYMEX ist die strikte Kontrolle des Preisniveaus sowie der Größe der offenen Positionen. Ein Handelsteilnehmer hat das Recht, nicht mehr als 20.000 offene Positionen zu haben, davon nicht mehr als 1.000 für die nächsten Futures in den letzten 3 Handelstagen und 10.000 für einen Vertrag. Die Schwankungsbreite des Ölpreisniveaus ist begrenzt: Für alle abgeschlossenen Verträge beträgt sie 3 US-Dollar pro Barrel bzw. 6 US-Dollar (sofern die Schwankungen am Vortag die Obergrenze erreicht haben). Wenn sich der Preis eines der nächsten 2 Verträge um 7,5 USD ändert, wird der Börsenhandel für eine Stunde gestoppt, dann wird die Höchstgrenze für die Preisniveauänderung für alle Börsenverträge auf 7,5 USD festgelegt. An der LIPE-Börse gibt es keine solchen Beschränkungen. Ein hohes Maß an Liquidität und relative Transparenz sind die Hauptvorteile von der Preisbildung an der Börse. Dieser Markt steht einer Vielzahl potenzieller Teilnehmer offen.