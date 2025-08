Konfuzius sagt… das auf der Wiese pickende Kampfhähnchen hört… #podcast

In diesem Podcast beschreibe ich, warum es gewagt ist für eine Eva, viel freie Zeit zu haben, über die ich nach Lust und Laune verfügen kann. Da komme ich nur auf dumme Gedanken. In meiner Suche nach meinen unzähligen menschlichen Brüdern und Schwestern suche ich nach Erlebnissen und Erkenntnissen, die mich noch weiter mit dem verbinden, was ich seit einigen Jahren als „Seelen“ wahrnehme. Wenn ich schon hier bin auf der Erde, will ich jeden Moment auskosten, keine Zeit totschlagen (dafür bekommt man in Alice im Wunderland den Kopf abgeschlagen und bei Pinocchio verwandelt man sich beim Zeit totschlagen in einen Esel!) und alles auskosten, was mir dieser irre Planet in seiner explodierenden Fruchtbarkeit bietet. So viele Seelen, so viele Eindrücke, so viele Abenteuer… Kurz und gut: Wird Zeit, dass ich wieder 40 Stunden arbeite.

Eva’s Geständnisse vom 2. August 2025

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei iTunes hören