Seniorentafel Dortmund: Hilfe für RentnerInnen in Altersarmut

Fast jede/r fünfte Rentner/in über 65 Jahren in Deutschland ist von Altersarmut betroffen. Als arm gilt, wer weniger als 1.135 Euro im Monat netto Rente bezieht. Betroffen sind vor allem Frauen, da viele von ihnen Mütter sind und nicht in der Lage waren, 40 Jahren in Vollzeit zu arbeiten. Laut ZDF Beitrag von Januar 2023 droht jedoch auch bei durchgehender Vollzeitarbeit jeder dritten Frau eine Rente von unter 1.000 Euro. In Dortmund ist der gemeinnützige Verein Seniorenglück e.V. seit November 2019 aktiv, um Rentnerinnen und Rentnern, die nachweislich maximal 1.100 Rente erhalten, über Seniorentafeln und weitere Hilfen zu unterstützen. Alle Mitglieder arbeiten ehrenamtlich, die Finanzierung erfolgt ausschließlich über Spenden.

Ehrenamtliche Helfer gesucht

Zurzeit gibt es in Dortmunder Stadtteilen drei Seniorentafeln, die einmal monatlich haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel an Bedürftige ausgeben können. Weitere Seniorentafeln gibt es in Witten-Herbede und Sprockhövel. Im September 2023 wird in Dortmund-Dorstfeld eine vierte Seniorentafel eröffnet. Neben den Tafeln gibt es weitere Hilfen – zum Beispiel bei notwendigen Anschaffungen, die eine zu hohe finanzielle Belastung für die Rentner/innen sind. Ca 90 Prozent der Seniorentafel-Besucher sind weiblich.

Neben der Hilfe bei den Ausgabetagen werden dringend Menschen gesucht, die freitags und/oder samstags ab und zu mithelfen können, vor Supermärkten haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel zu sammeln – nach dem Prinzip „Kaufe zwei, spende eins“. Diese ehrenamtliche Tätigkeit ist durchaus erfüllend, da sehr viele Kunden bereit sind, bei ihrem Einkauf etwas mitzubringen und zu spenden.

Neben den Spendenaktionen und Seniorentafeln gibt es auch Ausflüge, Konzertbesuche und Einladungen zu Restaurantbesuchen. Viele Großhändler, Vereine, Stiftungen und Privatunternehmen unterstützen den jungen, gemeinnützigen Verein mit Spenden und aktiver Hilfe.

Kontakt

Bei Interesse können Sie unter der Mobilnummer 0174 6179834 mit dem Verein in Kontakt treten oder per Mail [email protected]. Schon eine dreistündige Hilfe einmal monatlich vor einem der Partner-Supermärkte in Dortmund, Sprockhövel oder Witten ist sehr wertvoll für diese wichtige Initiative gegen Altersarmut.

Ausführliche Informationen und aktuelle News auf der Vereins-Website: Seniorenglück e.V. – Lebenshilfe Dortmund