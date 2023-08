Wie leben Kinder und Jugendliche in Deutschland?

Das ZDF hat im August 2023 ausführliche Statistiken zum Leben von Kindern und Jugendlichen in Deutschland zusammengetragen. Insgesamt leben in Deutschland 14,3 Millionen Minderjährige, das sind rund 17 Prozent der Bevölkerung. Noch immer ist die Betreuungsquote im Westen schlechter als im Osten. Bei den unter Dreijährigen liegt die Betreuungsquote im Westen bei nur 30 Prozent, im Osten immerhin bei 53 Prozent.

Jungen und Mädchen

Erstellt mit Bing Image Creator

Die statistischen Daten zeigen, dass Jungen sich weiterhin von Mädchen in ihren Interessen und Aktivitäten deutlich unterscheiden. Jungen sind häufiger in Sportvereinen aktiv und orientieren sich sehr viel häufiger an sportlichen Vorbildern. Mädchen sehen ihre Vorbilder überwiegend im TV-, Film und Musikbusiness. Mädchen haben häufig ein Herz für Tiere – besonders für Pferde, Jungen sind zu 61 Prozent begeistert von Autos und Rennsport.

Mediennutzung

Smartphones sind ab dem 12. Lebensjahr selbstverständlich (81 Prozent), Mediennutzung findet in aller Regel digital statt.

Ängste und Sorgen

Die Coronazeit und die darauffolgenden Krisen haben bei Kindern zu einer hohen Angst geführt. Vor allem fürchten sich 12 bis 18-jährige vor dem Verlust eines Angehörigen, vor Krieg in Deutschland und vor dem Klimawandel. 40 Prozent haben Angst vor Leistungsversagen in Schule und Ausbildung, 37 Prozent fürchten sich vor Armut und 38 Prozent vor Diskriminierung. Das ZDF ergänzt, dass 21,6 Prozent in Armut leben und von sozialer Ausgrenzung bedroht sind.

Quelle ZDF: Kindheit in Deutschland: Was Daten verraten