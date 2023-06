Wann kann man am günstigsten Gartenmöbel kaufen? Tipps und Tricks für den besten Preis

Ein gut ausgestatteter Garten oder Balkon ist der ideale Ort, um die warmen Sommermonate zu genießen. Gartenmöbel spielen dabei eine entscheidende Rolle, um den Außenbereich in eine gemütliche Oase zu verwandeln. Doch wie kann man sicherstellen, dass man qualitativ hochwertige Gartenmöbel zum besten Preis erhält?

Foto von Robin Wersich auf Unsplash

In diesem Artikel geben wir Ihnen einen Überblick darüber, wann die beste Zeit ist, um Gartenmöbel zu kaufen, und teilen einige Tipps und Tricks, wie Sie echte Schnäppchen machen können. Lesen Sie weiter, um unsere Tipps zu erfahren und nutzen Sie einen Garten-Preisvergleich, um Ihre Suche zu starten!

Wann ist die Gartenmöbel-Saison?

Die beste Zeit, um Gartenmöbel zu kaufen, hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Saison, des Standorts und der Nachfrage. Generell kann man sagen, dass es zwei Hauptzeiträume gibt, in denen Gartenmöbel zu günstigeren Preisen erhältlich sind.

Ende der Sommersaison

Der Herbst rückt näher, die Tage werden kürzer, und die meisten Menschen beginnen, ihre Outdoor-Aktivitäten einzuschränken. Dies ist die perfekte Zeit, um nach Gartenmöbeln Ausschau zu halten, da viele Einzelhändler ihre Lagerbestände loswerden möchten, um Platz für die neuen Kollektionen im kommenden Jahr zu schaffen.

Normalerweise beginnen die Abverkäufe gegen Ende des Sommers und erreichen ihren Höhepunkt im Herbst. Sie können Rabatte von bis zu 50 % oder mehr auf Gartenmöbel erwarten. Es lohnt sich, die Werbeprospekte der lokalen Möbelgeschäfte im Auge zu behalten oder online nach Sonderangeboten zu suchen.

Während des Herbstes bieten viele Geschäfte auch spezielle Verkaufsveranstaltungen an, wie beispielsweise „Herbst-Schlussverkauf“ oder „Saison-Ende-Rabatte“. Dies ist die Zeit, um wahre Schnäppchen zu machen und hochwertige Gartenmöbel zu deutlich reduzierten Preisen zu ergattern. Wenn Sie geduldig sind und bereit sind, bis zum Ende des Sommers zu warten, können Sie oft von den besten Angeboten profitieren.

Frühjahressaison

Foto von Nick Night auf Unsplash

Das Frühjahr ist eine weitere günstige Zeit, um nach Gartenmöbeln zu suchen. Viele Einzelhändler bieten zu diesem Zeitpunkt Angebote und Rabatte an, um die Kunden anzulocken. Obwohl die Auswahl möglicherweise nicht so groß ist wie im Herbst, können Sie immer noch gute Schnäppchen finden, insbesondere wenn Sie frühzeitig nach Angeboten suchen.

Während des Frühjahrs gibt es auch häufig Gartenmessen und Ausstellungen, bei denen Möbelhersteller ihre neuesten Kollektionen präsentieren. Diese Veranstaltungen bieten oft die Möglichkeit, Gartenmöbel zu Sonderpreisen zu erwerben. Achten Sie auf solche Veranstaltungen in Ihrer Nähe und nutzen Sie die Gelegenheit, hochwertige Möbel zu einem reduzierten Preis zu erwerben.

Wie findet man die besten Gartenmöbel-Preise?

Um den besten Preis für Ihre Gartenmöbel zu finden, gibt es einige bewährte Strategien, die Sie beachten sollten:

1. Vergleichen Sie Preise

Bevor Sie sich für einen Kauf entscheiden, nehmen Sie sich Zeit, um verschiedene Geschäfte und Online-Händler zu vergleichen. Es gibt oft große Preisunterschiede zwischen den Anbietern, und Sie möchten sicherstellen, dass Sie das beste Angebot erhalten. Überprüfen Sie sowohl lokale Einzelhändler als auch Online-Shops, um die Preise zu vergleichen. Vergessen Sie auch nicht, nach Sonderangeboten und Rabattaktionen zu suchen.

2. Verhandeln Sie

Insbesondere in Möbelgeschäften besteht oft Spielraum für Verhandlungen. Fragen Sie den Verkäufer nach Rabatten oder zusätzlichen Extras, die sie möglicherweise anbieten können. Seien Sie nicht schüchtern und versuchen Sie, den Preis zu drücken. Oftmals können Sie durch geschicktes Verhandeln einen besseren Preis erzielen oder zusätzliche Vorteile wie kostenlose Lieferung oder Montage aushandeln.

3. Shoppen Sie online

Das Internet bietet eine Fülle von Möglichkeiten, um Gartenmöbel zu finden. Viele Online-Händler haben das ganze Jahr Sonderangebote und Rabatte. Vergleichen Sie die Preise und lesen Sie Bewertungen, um sicherzustellen, dass Sie qualitativ hochwertige Möbel von vertrauenswürdigen Anbietern erhalten. Achten Sie auch auf saisonale Verkaufsaktionen, bei denen Sie oft erhebliche Rabatte auf Gartenmöbel finden können.

4. Berücksichtigen Sie Ausstellungsstücke und Ausverkäufe

In Möbelgeschäften gibt es oft Ausstellungsstücke, die zu reduzierten Preisen angeboten werden. Diese Möbel können leichte Gebrauchsspuren aufweisen, sind aber in der Regel immer noch in gutem Zustand. Fragen Sie den Verkäufer nach Ausstellungsstücken oder überprüfen Sie die Ausverkaufsbereiche, um tolle Angebote zu finden. Oftmals können Sie hier hochwertige Gartenmöbel zu deutlich reduzierten Preisen ergattern.

5. Suchen Sie nach Second-Hand-Optionen

Nicht zu unterschätzen sind auch Second-Hand-Möbel. Schauen Sie sich lokale Kleinanzeigen, Flohmärkte oder Online-Plattformen an, um gebrauchte Gartenmöbel zu finden. Mit etwas Glück können Sie hochwertige Möbel zu einem Bruchteil des Neupreises erwerben. Achten Sie jedoch darauf, den Zustand der Möbel zu überprüfen, bevor Sie einen Kauf tätigen, und nehmen Sie sich Zeit, um die Artikel persönlich anzusehen.

Denken Sie daran, dass der Kauf von Gartenmöbeln nicht nur von Preis und Zeitpunkt abhängt. Die Qualität der Möbel ist von entscheidender Bedeutung, da diese den Elementen ausgesetzt sind. Überprüfen Sie die Materialien, achten Sie auf robuste Konstruktionen und wählen Sie Möbel, die den Witterungsbedingungen Ihres Standorts standhalten können.