Was tun, wenn Ihr Flug Verspätung hat? Zeit totschlagen und eventuell Entschädigung fordern

Was Sie tun können, um die Zeit beim Warten am Flughafen totzuschlagen, und wie Sie in einem solchen Fall eine Entschädigung fordern können. Flugverspätungen sind leider ein weit verbreitetes Ärgernis für Reisende auf der ganzen Welt. Nichts ist frustrierender, als am Flughafen zu sitzen und zu erfahren, dass sich Ihr Flug um mehrere Stunden verzögert.

Doch anstatt sich zu ärgern, können Sie proaktiv handeln und sowohl Ihre Rechte als Passagier nutzen als auch die Wartezeit sinnvoll gestalten.

Dieser Artikel gibt Ihnen nützliche Tipps, wie Sie mit Flugverspätungen umgehen, die Wartezeit am Flughafen überbrücken und im Falle einer erheblichen Verspätung eine Entschädigung fordern können.

1. Behalten Sie Ruhe und informieren Sie sich

Bild von Thanapat Pirmphol auf Pixabay

Sobald Sie von einer Flugverspätung erfahren, ist es wichtig, die Ruhe zu bewahren. Panik oder Ärger bringen Sie in dieser Situation nicht weiter. Stattdessen sollten Sie sich sofort informieren. Prüfen Sie regelmäßig die Informationen zu Ihrem Flug, entweder auf den Anzeigetafeln im Flughafen oder über die App Ihrer Fluggesellschaft. Es kann auch hilfreich sein, die Fluggesellschaft direkt zu kontaktieren, um weitere Details zur Verspätung zu erhalten.

2. Nutzen Sie die Wartezeit sinnvoll

Die Wartezeit bei einer Flugverspätung muss nicht unbedingt langweilig sein. Hier einige Ideen, wie Sie die Zeit sinnvoll nutzen können:

Lesen oder Hören : Nehmen Sie sich ein gutes Buch oder laden Sie sich ein Hörbuch auf Ihr Smartphone. So vergeht die Zeit wie im Flug.

: Nehmen Sie sich ein gutes Buch oder laden Sie sich ein Hörbuch auf Ihr Smartphone. So vergeht die Zeit wie im Flug. Arbeiten oder Planen : Nutzen Sie die Zeit, um E-Mails zu beantworten, an Projekten zu arbeiten oder Ihre Reisepläne zu überdenken und anzupassen.

: Nutzen Sie die Zeit, um E-Mails zu beantworten, an Projekten zu arbeiten oder Ihre Reisepläne zu überdenken und anzupassen. Essen und Trinken : Viele Flughäfen bieten eine breite Auswahl an Restaurants und Cafés. Gönnen Sie sich eine gute Mahlzeit oder einen Kaffee.

: Viele Flughäfen bieten eine breite Auswahl an Restaurants und Cafés. Gönnen Sie sich eine gute Mahlzeit oder einen Kaffee. Entspannen : Manche Flughäfen bieten Ruhezonen oder Lounges an, in denen Sie sich entspannen oder sogar ein Nickerchen machen können.

: Manche Flughäfen bieten Ruhezonen oder Lounges an, in denen Sie sich entspannen oder sogar ein Nickerchen machen können. Shoppen : Schlendern Sie durch die Duty-Free-Shops oder stöbern Sie in den Souvenirläden – manchmal finden Sie hier echte Schnäppchen.

: Schlendern Sie durch die Duty-Free-Shops oder stöbern Sie in den Souvenirläden – manchmal finden Sie hier echte Schnäppchen. Sport und Bewegung: Einige Flughäfen bieten Fitnessbereiche oder Spazierwege. Ein bisschen Bewegung kann Wunder wirken und die Wartezeit verkürzen.

3. Ihre Rechte als Passagier kennen

Als Passagier haben Sie bei einer Flugverspätung bestimmte Rechte, die durch die EU-Verordnung 261/2004 geregelt sind. Diese Rechte gelten, wenn Ihr Flug in der EU startet oder in der EU landet und von einer europäischen Fluggesellschaft durchgeführt wird. Zu diesen Rechten gehören:

Betreuungsleistungen : Bei einer Verspätung von mehr als zwei Stunden haben Sie Anspruch auf kostenlose Mahlzeiten und Erfrischungen, zwei Telefonate oder E-Mails sowie eine Hotelunterkunft und den Transfer dorthin, falls erforderlich.

: Bei einer Verspätung von mehr als zwei Stunden haben Sie Anspruch auf kostenlose Mahlzeiten und Erfrischungen, zwei Telefonate oder E-Mails sowie eine Hotelunterkunft und den Transfer dorthin, falls erforderlich. Entschädigung: Wenn Ihr Flug um mehr als drei Stunden verspätet ist, können Sie unter bestimmten Bedingungen eine Entschädigung von bis zu 600 Euro verlangen. Die Höhe der Entschädigung hängt von der Flugdistanz und der Dauer der Verspätung ab.

Es ist wichtig zu wissen, dass es Ausnahmen gibt. Wenn die Fluggesellschaft nachweisen kann, dass die Verspätung auf außergewöhnliche Umstände zurückzuführen ist, wie etwa schlechtes Wetter, politische Unruhen oder Sicherheitsrisiken, besteht kein Anspruch auf Entschädigung.

4. So fordern Sie eine Entschädigung

Wenn Sie glauben, Anspruch auf eine Entschädigung zu haben, sollten Sie folgende Schritte unternehmen:

Beweise sammeln : Heben Sie alle Unterlagen auf, die mit Ihrem Flug zusammenhängen, wie Bordkarten, E-Mails von der Fluggesellschaft und Quittungen für Ausgaben, die durch die Verspätung entstanden sind.

: Heben Sie alle Unterlagen auf, die mit Ihrem Flug zusammenhängen, wie Bordkarten, E-Mails von der Fluggesellschaft und Quittungen für Ausgaben, die durch die Verspätung entstanden sind. Fluggesellschaft kontaktieren : Reichen Sie eine Beschwerde bei der Fluggesellschaft ein, entweder online über deren Website oder per Post. Geben Sie alle relevanten Details an, einschließlich Ihres Anspruchs auf Entschädigung.

: Reichen Sie eine Beschwerde bei der Fluggesellschaft ein, entweder online über deren Website oder per Post. Geben Sie alle relevanten Details an, einschließlich Ihres Anspruchs auf Entschädigung. Geduld haben: Es kann einige Zeit dauern, bis Ihre Beschwerde bearbeitet wird. Wenn die Fluggesellschaft Ihre Forderung ablehnt oder nicht reagiert, können Sie Unterstützung von einem Drittanbieter wie AirHelp in Anspruch nehmen.

5. Wie AirHelp Ihnen helfen kann

AirHelp ist darauf spezialisiert, Passagieren bei der Durchsetzung ihrer Rechte zu helfen. Wenn Sie sich unsicher sind, ob Sie Anspruch auf eine Entschädigung haben oder wenn Sie den Prozess nicht alleine durchlaufen möchten, kann AirHelp für Sie tätig werden. Das Unternehmen überprüft Ihren Anspruch, reicht die Beschwerde bei der Fluggesellschaft ein und kümmert sich um alle rechtlichen Schritte, falls nötig. Sollte die Entschädigung erfolgreich sein, behält AirHelp eine Provision ein; andernfalls entstehen Ihnen keine Kosten.

6. Proaktive Maßnahmen

Abschließend ist es ratsam, proaktiv vorzugehen, um Flugverspätungen zu vermeiden oder zumindest besser darauf vorbereitet zu sein:

Frühzeitig am Flughafen sein : So haben Sie genügend Zeit für unerwartete Verzögerungen bei der Sicherheitskontrolle oder beim Einchecken.

: So haben Sie genügend Zeit für unerwartete Verzögerungen bei der Sicherheitskontrolle oder beim Einchecken. Reiseversicherung abschließen : Eine Reiseversicherung kann zusätzliche Kosten abdecken, die durch eine Verspätung entstehen, wie etwa Hotelübernachtungen oder Umbuchungen.

: Eine Reiseversicherung kann zusätzliche Kosten abdecken, die durch eine Verspätung entstehen, wie etwa Hotelübernachtungen oder Umbuchungen. Flüge zur Hauptreisezeit vermeiden: Flüge außerhalb der Stoßzeiten haben oft eine geringere Verspätungswahrscheinlichkeit.

Fazit

Flugverspätungen sind zwar ärgerlich, aber mit dem richtigen Vorgehen können Sie die Situation meistern. Nutzen Sie die Wartezeit am Flughafen sinnvoll, informieren Sie sich über Ihre Rechte als Passagier und fordern Sie im Bedarfsfall eine Erstattung bei Flugverspätung. Mit diesen Tipps sind Sie bestens gerüstet, um auch bei einer Flugverspätung entspannt und selbstbewusst zu handeln.