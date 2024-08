Auf dem Weg zum Transhumanismus: „Verbesserte“ Athleten bei der Olympia-Alternative 2025?

Die einflussreiche transhumanistische Bewegung will nun auch die Olympischen Spiele optimieren. 2025 sollen die ersten „Enhanced Games“ als Alternative zu der üblichen internationalen Sportveranstaltung stattfinden, wie DerStandard berichtet. Bei diesen verbesserten Wettkämpfen sollen Athleten/Innen gegeneinander antreten, die mit Unterstützung von Doping und technologischen Veränderungen neue Weltrekorde aufstellen. Die privat finanzierte Organisation „Enhanced Games“ unter der Leitung des australischen Geschäftsmannes Aron D’Souza wird von finanzkräftigen Investoren und einem Netzwerk von Tech-Milliardären wie Peter Thiel finanziert und unterstützt. Die Spiele sollen in erster Linie beweisen, welche Optimierungsmöglichkeiten der Transhumanismus bietet.

Noch gibt es viele Probleme in Bezug auf einen geeigneten Austragungsort, den legalen Einsatz von leistungssteigernden Medikamenten und Technologien – sowie rechtliche Hürden in Bezug auf mögliche strafrechtliche Konsequenzen für teilnehmende Athlet/Innen. Außerdem hoffen die Gegner des transhumanistischen Spektakels auf eine geringe Bereitschaft von Profisportlern und -sportlerinnen, an solchen Wettkämpfen teilzunehmen.

Da jedoch hohe Preisgelder ausgelobt werden, um die athletischen Höchstleistungen extrem attraktiv zu gestalten – so wie es zum Beispiel im Fußball üblich ist – könnten sich womöglich genügend geeignete Teilnehmer finden. Zum Beispiel Profisportler, die keine Chance mehr auf Auszeichnungen bei den Olympischen Spielen haben, weil sie zu alt dafür geworden sind.

Deutschlandfunk: Ex-Schwimmer Magnussen soll knapp eine Million Euro bekommen soll, wenn er bei den Enhanced Games den 50-Meter-Weltrekord bricht

Ein Werbevideo für die Enhanced Games 2025 existiert schon bei YouTube (unten eingebettet). Die Frage ist nun, inwieweit Transhumanismus und die wachsende Zahl seiner Anhänger die allgemeine Sicht auf den Menschen verändern wird. Tatsache ist, dass dank des technologischen Fortschritts und der Implantierung von technologischen Manipulationen, die sogar in das genetische Material eingreifen können, viele herausragende Erneuerungen und Fantastereien möglich sind.

Wird der Traum des Maschinenmenschen (wunderbar dargestellt im filmischen Meisterwerk „Terminator“) schneller wahr, als gedacht? Die bekennenden Transhumanisten des Enhanced Games-Projekts haben zumindest genügend finanzielle Ressourcen, um Widerständen zu begegnen.

Zumindest klingt es unwahrscheinlich, mit Gesetzen und Strafen zu verhindern, dass die Spiele weltweit irgendwo stattfinden – und geeignete Athlet/Innen optimiert werden können. Ob diese Menschen schwere gesundheitliche Schäden erleiden werden, ist in vielen Regionen der Welt sicher kein Thema. Es geht voran… nur leider in eine Welt, in der ich nicht leben möchte.