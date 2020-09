Welche Risiken gibt es bei ETFs?

VIELE. Sicher, sie sind billiger als Investmentfonds. Sicher, sie sind steuerlich effizienter als Investmentfonds. Sicher, sie sind transparent, gut strukturiert und im Allgemeinen gut konzipiert. Aber Risiken? Es gibt Dutzende. Aber für die Zwecke dieses Artikels sollten wir uns die sieben größten anschauen.

Marktrisiko

Das größte Einzelrisiko bei ETFs ist das Marktrisiko. Die Märkte steigen (juhu!). Sie gehen auch nach unten (buh!). ETFs sind nur eine Hülle für ihre zugrunde liegenden Investitionen. Wenn Sie also einen S&P 500 ETF kaufen und der S&P 500 um 50 Prozent sinkt, hilft es Ihnen nicht, wie billig, steuerlich effizient oder transparent ein ETF ist.

„Beurteilen Sie ein Buch nach seinem Umschlag“-Risiko

Das zweitgrößte Risiko, das wir bei ETFs sehen, ist das Risiko „ein Buch nach seinem Umschlag zu beurteilen“. Mit mehr als 1.800 ETFs, die heute auf dem Markt erhältlich sind, stehen die Anleger vor einer Vielzahl von Wahlmöglichkeiten in jedem Bereich des Marktes, den sie wählen. In den vergangenen Jahren beispielsweise betrug der Unterschied zwischen dem ETF mit der besten Wertentwicklung im „Biotech“-Bereich und dem ETF mit der schlechtesten Wertentwicklung im „Biotech“-Bereich mehr als 18 Prozent.

Warum? Einer dieser ETFs hält Genomikunternehmen der nächsten Generation, die Krebs heilen wollen, während der andere Werkzeugunternehmen hält, die die Biowissenschaften-Branche bedienen. Sind beide Biotech-Unternehmen? Ja. Aber sie bedeuten für verschiedene Menschen unterschiedliche Dinge.

Exotische Risiken

ETFs haben eine beeindruckende Arbeit bei der Erschließung verschiedener Marktbereiche geleistet, von traditionellen Aktien und Anleihen bis hin zu Rohstoffen, Währungen, Optionsstrategien und mehr. Aber ist ein einfacher Zugang zu diesen komplexen Strategien eine gute Idee? Nicht ohne Ihre Hausaufgaben gemacht zu haben.

Wollen Sie ein Beispiel? Verfolgt der U.S. Oil ETF (USO | A-100) den Rohölpreis? Nein, nicht ganz. Liefert der ProShares Ultra QQQ ETF (QLD) – ein 2-fach gehebelter ETF – 200 Prozent der Rendite seines Referenzindex im Laufe eines Jahres? Nein, das tut er nicht.

Wir haben Artikel in diesem Leitfaden zu ETFs, die erklären, warum, aber die Botschaft ist einfach: Wenn Sie sich über reine Aktien- und Anleihen-ETFs hinaus bewegen, regiert die Komplexität. Gewährleistungsausschluss.

Abschaltrisiko

Es gibt viele ETFs, die sehr beliebt sind, und es gibt viele, die sehr unbeliebt sind. Jedes Jahr werden etwa 100 dieser unbeliebten ETFs von ihrem Elend erlöst.

Die Schließung eines ETF ist nicht das Ende der Welt. Der Fonds wird aufgelöst, und die Aktionäre werden in bar ausgezahlt. Das macht aber keinen Spaß. Oft wird der ETF während des Liquidationsprozesses Kapitalgewinne realisieren, die er an die eingetragenen Aktionäre ausbezahlt. Es wird auch Transaktionskosten, ungleichmäßige Verfolgung und verschiedene andere Beschwerden geben. Eine Fondsgesellschaft war sogar so dreist, die Aktionäre mit den Gerichtskosten für die Schließung des Fonds zu belasten (das ist selten, aber es ist vorgekommen).

In der Regel empfehlen wir, einen ETF zu verkaufen, sobald er seine Schließung bekannt gibt. Wenn Sie besorgt sind, hat ETF.com ein eigenes Maß für das Fondsschließungsrisiko, das die Chancen bewertet, dass ein ETF geschlossen wird. Sehen Sie sich die Registerkarte Effizienz bei jedem ETF an, um ihn zu überwachen: Wenn dort „Hoch“ steht, halten Sie Abstand.

„Heißes neues Ding“-Risiko

Die Marketingmaschine der ETFs ist eine mächtige Kraft. Jede Woche – manchmal jeden Tag – kommt sie mit dem neuen, neuen Ding heraus… ein ETF, der besser ist als alle zuvor… ein Fonds, der den Markt mit geringerem Risiko übertrifft, und das alles, während er Star-Spangled Banner singt.

Wie Public Enemy warnte: „Glauben Sie nicht an den Hype.“

Obwohl es viele großartige neue ETFs gibt, die auf den Markt kommen, sollten Sie sich vor allem hüten, was Wunder verspricht. Studieren Sie die Marketingmaterialien genau, arbeiten Sie daran, die Strategie des zugrundeliegenden Index vollständig zu verstehen, und vertrauen Sie nicht auf ungeprüfte Erträge.

Die Faustregel besagt, dass der in einen ETF investierte Geldbetrag umgekehrt proportional dazu sein sollte, wie viel Presse er erhält. Dieser neue Social Media/3-D Printing/Maschinenbau ETF? Das ist nicht für den Kern Ihres Portfolios.

Risiko des überfüllten Handels

Das „Risiko des überfüllten Handels“ steht im Zusammenhang mit dem „Heißes neues Ding“-Risiko. Häufig öffnen ETFs winzige Ecken der Finanzmärkte, wo es Investitionen gibt, die den Anlegern einen echten Wert bieten. Bankdarlehen sind ein gutes Beispiel dafür. Vor einigen Jahren hatten die meisten Anleger noch nicht einmal von Bankdarlehen gehört; heute wurden mehr als 10 Milliarden Dollar in ETFs mit Bankdarlehen investiert.

Das ist großartig… aber seien Sie gewarnt: Wenn Geld hereinströmt, kann die Attraktivität eines bestimmten Vermögenswertes abnehmen. Darüber hinaus haben einige dieser neuen Anlageklassen Liquiditätsbeschränkungen. Wenn das Geld rausfließt, könnten die Bewertungen geschädigt werden.

Das soll niemanden vor Bankdarlehen oder Schulden von Schwellenländern oder vor Strategien mit geringer Volatilität oder irgendetwas anderem warnen. Seien Sie sich einfach bewusst, wenn Sie kaufen: Wenn dieser Vermögenswert vor einem Jahr noch nicht zum Kern Ihres Portfolios gehörte, dann sollte er heute wahrscheinlich immer noch am Rande Ihres Portfolios liegen.

ETF-Handelsrisiko

Im Gegensatz zu Investmentfonds können Sie einen ETF nicht immer ohne Transaktionskosten kaufen. Wie jede Aktie hat auch ein ETF einen Spread, der von einem Penny bis zu vielen Dollar variieren kann. Spreads können auch im Laufe der Zeit variieren, wobei sie an einem Tag klein und am nächsten Tag breit sein können. Schlimmer noch, die Liquidität eines ETFs kann oberflächlich sein: Ein ETF kann für die ersten 100 Aktien einen Penny kosten, aber um 10.000 Aktien schnell verkaufen zu können, müssen Sie unter Umständen einen 25 Cent Spread zahlen.

Die Handelskosten können sich schnell in Ihren Erträgen niederschlagen. Informieren Sie sich über die Liquidität eines ETFs, bevor Sie kaufen, und handeln Sie immer mit Limit-Orders.

Im Allgemeinen tun ETFs das, was sie vorgeben zu tun, und sie tun es gut. Aber zu sagen, dass es keine Risiken gibt, bedeutet, die Realität zu ignorieren. Machen Sie Ihre Hausaufgaben.