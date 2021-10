Werben in den SteadyNews: Gastbeitrag und/ oder Newsletter-Inserate

SEO-Agenturen wissen es schon längst: Werbung im digitalen Zeitalter bedeutet Content-Marketing und Influencer-Marketing. Die SteadyNews mit der Herausgeberin Eva Ihnenfeldt stehen seit über 10 Jahren für erfolgreiches Business im selbstständigen Bereich – ob als Gründer oder etabliertes Unternehmen. Nutzen Sie diese Chance von Zielgruppe, Vertrauen, Reichweite und Einfluss, und bewerben Sie Ihre Leistungen in den SteadyNews – gern in Kooperation mit dem beliebten wöchentlichen Newsletter, der neben den Artikeln auch einen Veranstaltungskalender für Gründer, Unternehmer und Berater enthält.

Gastbeitrag und Newsletter: Werben in den SteadyNews

Artikel in den SteadyNews – von Ihnen verfasst

Für 150 Euro zzgl. 19% USt erhalten Sie folgendes Angebot: 1 Gastbeitrag in den SteadyNews mit mindestens 300 Wörtern – gern auch sehr viel länger. Wir legen dabei viel Wert auf spannenden Content – langweilige Werbung passt nicht zum Stil der SteadyNews. Themen, Inhalte und Aufbau stimmen wir darum gern mit Ihnen in einem Vorgespräch ab. Der Beitrag wird an einem Termin nach Ihrem Wunsch veröffentlicht – mit Bild/ern, Logo, Kontaktdaten und Link zu Ihrem Webaustritt.

Falls wir die redaktionelle Erstellung des Artikels übernehmen, berechnen wir hierfür ein Honorar von 70 Euro pro Stunde zzgl. 19% USt – je nach Aufwand.

Die komplette PR-Kampagne in den SteadyNews – Beitrag plus Inserate im Newsletter

Falls Sie zusätzlich zum Blog-Artikel auch im Newsletter der SteadyNews inserieren möchten, können wir Ihnen folgendes Komplett-Angebot unterbreiten:

Von Ihnen verfasster Artikel (siehe oben) plus 4 Inserate im Newsletter – Erscheinungstermin nach Wunsch – für insgesamt 230 Euro

Inserieren im Newsletter der SteadyNews

Selbstverständlich können Sie auch ohne Artikel im Newsletter der SteadyNews (erscheint jeden Dienstag um 9.00 Uhr – versendet an 1.500 Abonnenten) inserieren. Die Inserate sind maximal 250 Zeichen lang (Zeichen – nicht Wörter!) und enthalten in der Headline den Link zu einer Website Ihrer Wahl.

1 Inserat: 25 Euro

4 Inserate: 80,00 Euro

Ihr Vierfach-Nutzen:

Rund 1.200 Abonnenten erhalten Ihr Inserat im Newsletter (erscheint jeden Dienstag früh) – und klicken bei Interesse auf Ihr konkretes Angebot bzw. Ihre Website. Der suchmaschinenoptimierte SteadyNews-Gastbeitrag bleibt bestehen – und kann über Jahre hinweg immer wieder ergooglet werden. Die SteadyNews als Website besuchen ca 10.000 Unique Visitor monatlich – Schwerpunkt ist die Region Rhein/ Ruhr/ NRW. Zielgruppe sind Selbstständige, kleine bis mittlere Unternehmen, Gründer und Stakeholder, die Leistungen für Gründer und KmU erbringen wie Kammern und Berater. Sie erhalten einen wertvollen Backlink zu Ihrer Website – das bedeutet wertvolle Suchmaschinenoptimierung

Jeder Beitrag erscheint automatisch auch bei Twitter (ca 3.000 Follower), Xing (ca 3.000 Kontakte) und und auf der SteadyNews Facebook-Fanpage (über 1.000 Abonnenten) – so erzielen Sie eine große Reichweite über die SteadyNews hinaus.

Eva Ihnenfeldt

Herausgeberin der SteadyNews

www.steadynews.de

E-Mail: [email protected]

Mobil: 0176 80528749

Eva Ihnenfeldt bei Xing