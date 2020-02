Erfolgreich Social Media Marketing für kleine Unternehmen? Lernen von den Besten!

Ich freue mich immer wieder, wenn ich von Unternehmern, Freiberuflern und Selbstständigen erfahre, die ihr Business durch Social Media erfolgreich nach oben bringen. Denn noch immer denken viele, dass Social Media Marketing abhängig ist von Budget und Personalressourcen. Doch das ist ein Irrtum. Heute möchte ich Jutta Zeisset vorstellen, die 2005 den elterlichen Hof ihrer Eltern übernahm – und dank hervorragender Social Media Kommunikation heute sehr erfolgreich ihr schönes Cafe mit Hofladen, Museum und Bäckerei betreibt. 30 Mitarbeiterin hat die junge tüchtige Unternehmerin – und alles wird gemanagt mit Social Media Marketing!

Ich würde jedem Unternehmer, jedem regionalen StartUp und jedem Selbstständigen empfehlen, sich sehr genau die Social Media Strategie von Jutta Zeisset anzuschauen. 21 Jahre jung war sie, als sie 2005 die Hühnerfarm der Eltern übernahm – damals hatte der Hof zwei Mitarbeiter. Mit ihrem unermüdlichen Kommunikationsverständnis auf sämtlichen Social Media Kanälen hat sie es geschafft, sogar Facebook CEO Sheryl Sandberg für sich zu begeistern. Heute ist Jutta Zeisset neben ihren Aufgaben als Unternehmerin viel unterwegs als Social Media Speaker und Social Media Beraterin. Man kann nur hoffen, dass ihre Botschaft bei vielen Bauern, Handwerkern und anderen Kleinunternehmen ankommt.

w&v vom 13. November 2017: Jutta Zeisset begeistert Kunden aus ganz Deutschland mit Social Media

Was ist das Geheimnis der Kleinunternehmer, die wie Jutta Zeisset wahre Wunder vollbringen mit ihren Social Media Aktivitäten?

Ich kenne noch einige andere „Social Media Stars“ unter den Kleinunternehmern, zum Beispiel Volker Geyer, der als Malermeister mit den „Malerischen Wohnideen“ den elterlichen Betrieb ganz nach vorn brachte. Oder Sina Trinkwalder, die in Augsburg eine Textilmanufaktur gründete und diese mit Social Media so nach oben brachte, dass sie uns „Manonama“ heute wohl in ganz Deutschland als soziales und ökologisches Vorzeigeprojekt bekannt ist.

Das Geheimnis liegt darin, die eigene Persönlichkeit einzubringen in die digitale Kommunikationswelt. Social Media besteht immer aus Menschen, aus Personen, die User wollen auf Augenhöhe kommunizieren. Werbebotschaften sind schwierig zu platzieren. Leidenschaftliche Unternehmer, die völlig überzeugt sind von ihrem Business und ihrer Mission, verkörpern Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Und ganz wichtig und entscheidend: Sie erfüllen eine Vorbildfunktion!

Der zweite Teil des Geheimnisses liegt darin, digitale Kommunikation zu lieben und damit gern zu experimentieren und zu jonglieren. Jeder gute Social Media Marketing Macher weiß, dass der ständige Griff zum Smartphone ganz einfach dazu gehört. Mal eben kontrollieren, ob sich bei Facebook, Twitter, Instagram und Co etwas getan hat. Zuverlässig und rasch antworten. Digitaltechnisch sich ständig weiter entwickeln. Ein guter Netzwerker sein, großzügig und empathisch. Jeden Menschen abholen und keine Unterschiede machen. Zuhören können und stets das Gegenüber im Fokus haben. Weg von Ich-Botschaften – hin zum ehrlich gemeinten „Du“.

Der dritte Teil des Geheimnis liegt darin, einen guten Charakter zu haben. Kooperieren können mit Mitbewerbern, großzügig Wissen weitergeben, geben, geben, geben. Alle Social Media Stars, die ich kenne – auch der wunderbare Rechtsanwalt Christian Solmecke – sind außergewöhnlich gute „Kameraden“. Sie gratulieren ihren Facebook-Freunden per Messenger zum Geburtstag, sie sind mit ihren Vorträgen auf BarCamps und sie haben ein offenes Ohr für Fragen und Probleme.

Also mein Tipp: Nehmt diese einzigartig großartige junge Frau ins Visier. Folgt ihr von der Website aus zu all ihren sozialen Netzwerken und studiert genau, wie sie dort kommuniziert. Lernt von ihr, wie sie die verschiedenen Kanäle miteinander verbindet – welche Unterschiede sie macht und was sie wie kombiniert. Achtet auf die Interaktionen und ihre Gesprächskultur. Denkt daran, dass hier keine Werbeagentur hinter steckt – sondern eine leidenschaftliche junge Unternehmerin, die mit Smartphone, Verstand und Herz wahre Wunder vollbringt. SO geht Social Media! Man kann es nicht kaufen – man muss es leben.

Hier geht es zum Hofladen Zeisset und seinen 9 (!) Social Media Präsenzen