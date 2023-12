Wie Unternehmen mit der Zeit gehen

Für Unternehmer hat sich in den letzten Jahren einiges geändert und auch Gründer stehen vor ganz anderen Hürden als ihre Vorgänger früherer Generationen. Heute läuft vieles digital, das Internet gewinnt immer mehr an Bedeutung. Darüber hinaus steigen die Ansprüche seitens der Belegschaft. Kunden und Mitarbeiter gleichermaßen zufriedenzustellen, gehört zu den größten Herausforderungen unserer Zeit.

Was Mitarbeiter erwarten

Bild von Gerd Altmann auf Pixabay

Kaum ein Betrieb läuft ohne Arbeitnehmer. Sie sind das Herz des Unternehmens. Hört dieses auf zu schlagen, dann kann sich der Betrieb nicht mehr lange auf dem Markt halten. Gerade die Personalrekrutierung bereitet vielen Geschäftsleuten aktuell große Probleme. Teamgeist und ein gutes Betriebsklima sind gefragter denn je.

Unternehmen wie Neubauer Küchen aus Leibnitz gehen mit gutem Beispiel voran. Die Mitarbeiter der Firma schätzen das familiäre und freundschaftliche Umfeld. Vom Vorgesetzten bis zum Auszubildenden duzen sich alle. Diese Vorgehensweise war vor 50 Jahren noch unüblich. Kollegialität ist in der heutigen Zeit enorm wichtig. Man begegnet sich auf Augenhöhe, die Hierarchien sind flach und jeder hat für die Probleme des anderen ein offenes Ohr. Motivation ist ein weiteres Argument, um bei einem Betrieb anzufangen. Ein guter Vorgesetzter motiviert seine Mitarbeiter, steht ihnen bei Schwierigkeiten zur Seite und spart nicht mit Lob.

Führung ohne Strenge?

Die Mitarbeiter fair zu behandeln, zu loben und zu motivieren heißt nicht, sie schleifen zu lassen. Ein guter Vorgesetzter ist konsequent und ein echtes Vorbild, was Leistungswillen und Disziplin betrifft. Er erwartet von seinen Mitarbeitern nichts, was er nicht selbst leistet. Das führt zu einem Nachahmungseffekt und spornt an. Darüber hinaus sind kleine Auszeiten wichtig, um die Leistungsfähigkeit dauerhaft aufrechtzuerhalten. Letztendlich ist die richtige Balance zwischen Arbeit und Vergnügen entscheidend.

Viele moderne Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern attraktive Benefits zur Motivation. Dazu gehören Diensträder, Dienstautos, aber auch Fahrtkosten- und Verpflegungszuschüsse oder Saisonkarten für das Freibad. Zahlreiche Mitarbeiter schätzen es, wenn sie ihr Chef regelmäßig zu einem gemeinsamen Mittagessen einlädt oder eine Grillfeier für die gesamte Belegschaft organisiert. Kleine Geschenke zum Geburtstag oder zur Geburt eines Kindes sind heutzutage ebenfalls üblich. Betriebsausflüge und Sporttreffen erhöhen darüber hinaus die Bindung zum Unternehmen.

Abwechslung ist das A und O

Viele junge Menschen sind wissbegierig und schätzen die Abwechslung. Sie erklären sich zumeist gerne bereit, an Auslandseinsätzen teilzunehmen oder an größeren Projekten mitzuarbeiten. Sie wollen nicht nur eine bestimmte Tätigkeit ohne Hintergrundwissen ausführen, sondern sie interessieren sich für den gesamten Kontext. Sie möchten wissen, warum und weshalb sie etwas tun und welche Aufgabe sie im Gesamtkonzept einnehmen. Wer seinen Mitarbeitern Verantwortung überträgt und sie über firmeninterne Geschehnisse informiert, bringt ihnen eine besondere Art der Wertschätzung entgegen. Die Arbeitnehmer danken dies mit Loyalität und Leistungswillen.

Die Vorteile des modernen Projektmanagements

Damit der Projektleiter und sein Team den Überblick behalten, ist ein gut funktionierendes Management unabdingbar. In der heutigen Zeit nutzen viele Unternehmer spezielle Programme zur Unterstützung. Eine geräteübergreifende Software gehört deshalb in vielen Betrieben zur Grundausstattung. Sie hilft bei der Planung, Steuerung und Überwachung verschiedener Projekte und trägt dazu bei, die Ressourcen effektiv zu nutzen. Dadurch minimieren sich die Risiken und die Qualität bleibt auf einem hohen Level. Darüber hinaus fördert diese Art des Projektmanagements die Zusammenarbeit und Kommunikation im Team.