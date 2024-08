„Langeweile“ – Kurzgeschichte von Eva Ihnenfeldt

Margeritte langweilt sich. Nicht nur in diesem Moment, nicht nur an diesem Tag oder in der vergangenen Woche – Margeritte langweilt sich, seit sie auf diesem Planeten gelandet ist. Sie langweilte sich schon direkt nach ihrer Geburt – eigentlich hatte sie sich sogar schon als Embryo gelangweilt.

Jaja, die schöne sorgenfreie Zeit im Leib der Mutter – wie langweilig! Was hätte sie fühlen müssen? Dankbarkeit? Hingabe? Vollkommene Liebe zu dieser Hülle, die ihr Nahrung, Schutz und sauerstoffreiches Blut bot?

Alle sagten später, Margeritte wäre ein „pflegeleichtes“ Baby gewesen. Nicht einmal direkt nach der Geburt hatte sie geschrien. Margeritte nahm alles hin, was sie umgab. Sie fühlte keine Leidenschaft, keinen Widerstand, keine Begeisterung.

Es war ihr egal, was anderes über sie dachten. Es fehlte ihr das Bedürfnis, ihre Mitmenschen zu übertrumpfen mit ihrem Wissen, ihrem Können, ihrer Ausstrahlung. Das Einzige, was sie sich wünschte, war, dass doch irgendwann diese Langeweile enden würde. Diese quälende, nie endende Langeweile, Tag für Tag, Nacht für Nacht. Immer und immer und immer.

Beten konnte Margeritte nicht. Wohin auch sollte sie beten? Zu ihrer Seelenfamilie? Zu dem großen Gott, der über allem schwebte und den noch nie jemand gesehen hatte? Kein Mensch? Kein Engel? Kein Geist? Kein Untoter? Kein Dämon?

Margeritte hatte sich tapfer durchs Leben geschlagen. In der Schule war sie gut durchgekommen. In ihrer Freizeit blieb sie stets allein. Ihre Eltern hatten irgendwann aufgehört, sie für irgendetwas begeistern zu wollen. Sie aß, sie trank, sie schlief. Ihre Verdauung war gut und sie war selten krank. Margeritte tat alles, was ihr aufgetragen wurde. Sie blieb pflegeleicht.

Der Zug

Heute ist Margeritte in einen Zug gestiegen. Sie hat ihren Schulabschluss in der Tasche und ist nicht bereit, weiter ein pflegeleichtes Leben zu führen. Heute beginnt ihr Märchen. Das Märchen von dem Mädchen, das nichts berühren kann.

Ach, wenn’s mich doch gruselte…

Langeweile hat einen Vorteil: Der Mensch kann sich nur dann langweilen, wenn er keine Angst hat. Man könnte auch sagen: „Langeweile ist der Preis für ein geborgenes Leben wie in Abrahams Schoß“

Margeritte hat kein Ticket, kein Bargeld, keinen Ausweis, kein Gepäck. Sie sitzt im Zug nach Irgendwo und wartet darauf, dass etwas passiert. Als der Schaffner kommt und das Ticket kontrollieren will, wird sie aufgefordert, sich auszuweisen. Da sie das nicht kann, erwarten sie an der nächsten Station zwei Polizisten und nehmen sie mit zur Wache.

Lange muss Margeritte dort warten, bis irgendetwas passiert. Sie wird schließlich nach ihren Personalien gefragt, ihre Eltern werden angerufen, sie muss einige Unterschriften leisten und wird entlassen. Da sie nur eine Station weit gekommen war und die Wache in der Nähe ihres Elternhauses ist, geht sie zu Fuß zurück zu dem Ort, der bis heute früh ihre Heimat war.

Angst ist keine Lösung

Margeritte braucht einen anderen Antrieb als Angst, um der verzehrenden Langeweile zu entkommen. Nicht eine Sekunde lang hatte sie Angst verspürt bei ihrem kleinen Ausflug als Unperson. Doch etwas hatte sie gemerkt: Sie war neugierig gewesen, wie es weitergehen würde.

Neugierde

In der Schule hatte Margeritte gute Leistungen erbracht, weil sie in ihrer Langeweile keinen Grund hatte, den Lehrstoff zu verweigern. Da ihr Kopf nicht mit anderen Dingen beschäftigt war, fiel es ihr leicht, zu lernen. Mathematik, Biologie, Geschichte… Sogar in Deutschaufsätzen erbrachte sie in ihrer Leidenschaftslosigkeit gute Leistungen. Auch im Bereich Kunst und Sport fiel ihr die Anforderungserfüllung leicht, da sie keinen Widerstand gegen ästhetische Kulte verspürte und ihren Körper ohne emotionale Vorlieben vernünftig versorgte.

Dieses Mal war Margeritte besser vorbereitet. Sie lud ihr erspartes Geld auf ihr Handy, packte Wechselkleidung und ihr MacBook in einen Rucksack, kaufte sich ein Deutschlandticket und steckte den Ausweis ein.

Der Zug – Teil 2

Margeritte hatte kein Ziel. Sie stieg einfach in den erstbesten Zug und fuhr bis zur Endstelle. Auf der Fahrt wurde sie einige Male Zeugin ungewöhnlicher Ereignisse, die allerdings nicht ihre Neugierde wecken konnten. Auch wurde sie mehrfach in Gespräche verwickelt, die sie höflich beantwortete – aber diese verstärkten sogar noch ihre Langeweile.

Ach wenn mich doch etwas bewegte…

Margeritte reiste ein ganzes Jahr lang mit dem Zug durch erreichbare Länder. Sie lernte, wie man günstig übernachten konnte und wie man als digitaler Nomade Geld verdient. Da sie nirgenwo krankenversichert und nirgendwo gemeldet war, kam sie irgendwann wohlhabender zurück in ihre Heimatstadt, als sie zu Beginn ihrer Reise gewesen war.

Hatte sie irgendetwas interessiert? Nein, sie hatte getan, was ihr angeboten wurde an Möglichkeiten. Essen, schlafen, arbeiten – sogar mit einigen Männern hatte sie geschlafen, weil es sich so ergab – doch nichts hatte sie aus ihrer Langeweile gebracht. Nicht einmal Alkohol und Drogen konnten sie beeindrucken. Gleichgültig, was sie probierte, alles blieb so, wie es seit Anbeginn war. Langweilig.

Der Zug – Teil 3

Margeritte nahm sich in ihrem Heimatort ein möbliertes Zimmer. Sie hatte eingesehen, dass es nur einen einzigen Ausweg aus der quälenden Langeweile gab: ihren Tod. Zu den Eltern hatte sie schon längst jeden Kontakt abgebrochen. Niemand wusste, dass sie zurückgekehrt war. Lange konnte sie ihre Unsichtbarkeit sicher nicht aufrecht erhalten, schließlich ging sie ab und zu aus dem Haus, zumindest, um etwas einzukaufen.

Warum war sie überhaupt wieder in den Ort ihrer Kindheit zurückgekehrt? Es war reiner Instinkt gewesen, der sie zurückgeführt hatte, vergleichbar mit dem Instinkt eines Tieres.

Eines Tages war es dann soweit. Margerittes Weg in den Tod führte sie zu einer günstig gelegenen Bahnstrecke, einsam gelegen und leicht zu erklimmen. Es war kurz vor Mitternacht, als sie sich auf die Schienen setzte.

In der Ferne sah sie ein Licht, dass sich langsam und lautlos näherte. Margeritte runzelte die Stirn. Ein herannahender Zug konnte es nicht sein. Alles blieb still. Plötzlich war alles da in Margerittes Kopf und sie verstand. Was nützte es, sich umzubringen, wenn wieder nichts weiter blieb als eine weitere Episode aus „Und täglich grüßt das Murmeltier“? Der Tod war kein Ausweg, es war nichts weiter als der Anfang einer Wiederholungsschleife in diesem verfluchten Kreislauf des Lebens.

Das Licht löste sich langsam auf und Margeritte ging nach Hause. Das also war auch keine Lösung. Sollte sie sich einfach in ihr ewiges Schicksal ergeben? Lebten vielleicht alle Menschen in dieser gähnenden Langeweile? Oder waren sie einfach nur zu dumm, um den ewigen Zwang des Lebens zu erkennen? Was nur war die Lösung des Rätsels? Gab es einen Ausweg?

Am nächsten Tag kaufte sie sich zwei Filme: „Und täglich grüßt das Murmeltier“ und „Die Trueman-Show“. Außerdem kaufte sie ein Abspielgerät und einen sehr großen Fernseher.

Immer und immer wieder schaute sie diese beiden Filme, die das Geheimnis von unentrinnbarer Langeweile verkörperten. Sie aß nicht mehr, schlief nicht mehr, trank nicht mehr. Die Lösungen in den Filmen erschienen ihr albern. Nein nein, das war es nicht. Weder eine Zweierbeziehung noch eine Leiter nach „draußen“ waren Lösungen, die dem Rätsel würdig gewesen wären. Die Lösungen waren so langweilig wie die Langeweile selbst.

Der Zug – Teil 4

Als Margeritte das Gefühl hatte, dass sowohl der Fluch der ewigen Wiederholung als auch der Fluch der unentrinnbaren Fremdsteuerung in jede ihrer Zellen eingedrungen war, stand sie auf und ging.

Wieder nahm sie nichts mit. Keinen Ausweis, kein Handy, kein Geld, keinen Schlüssel. Wieder einmal führte ihr Weg sie instinktiv zum Bahnhof. Wieder einmal nahm sie irgendeinem Zug, ohne auch nur nachzusehen, wohin er fuhr. Es war ein ICE. Unbehelligt fuhr sie bis zur Endstation, bis Berlin. Sie stieg aus.

Aus den Tiefen des verzweigten U-Bahn-Netzes hörte sie ganz leise ein Glöckchen läuten. Margeritte folgte dem Ton des Glöckchens, das unregelmäßig immer mal wieder ganz leise erklang. Ping machte es. Margeritte lauschte mit offenem Mund. Margeritte witterte, irrte herum, schlich auf Zehenspitzen, rannte, stockte, hielt den Atem an. Tränen rannen ihre Wangen herab. Sie bemerkte es kaum. Ping machte es. Immer mal wieder.

Ping…

Alles war plötzlich da. Sehnsucht, Verzweiflung, Angst, hilfloses Beben, todesbereiter Mut. „Bitte hör nicht auf“ flehte sie in ihrem Inneren. „Bitte verlass mich nicht. Verlass mich nie wieder.“

Stunden über Stunden irrte Margeritte zwischen den Reisenden und Wartenden durch das Untergrundgeflecht des Berliner Hauptbahnhofs. Sie fühlte sich dem Wahnsinn nahe, überwältigt von all diesen Leidenschaften, die sie nie zuvor erlebt hatte. Diese Bereitschaft, alles zu tun, um den Ursprung des Glockentons aufzuspüren. In ihrer Phantasie tanzten ständig wechselnde Vorstellungen des Glockenton-Bewegers herum. Eine gebückte, alte Frau in schwarz, ein riesiger leuchtender Engel, ein Windhauch, ein grinsender fetter Satan…

Weiterhin verspürte Margeritte weder Hunger, Durst noch Müdigkeit – doch irgendwann brach ihr Körper zusammen. Ein Krankenwagen brachte sie fort.

Margeritte erwachte in einem sauberen, weißbezogenen Bett in einem Krankenzimmer. Durch einen Tropf lief Flüssigkeit in ihre Blutbahn. Margeritte sah sich um. Alles war so sauber, so ruhig, so hell, so „richtig“. Wieder liefen Tränen über ihr Gesicht. Margeritte fühlte zum ersten Mal in ihrem Leben Dankbarkeit, Freude, Hingabe, Glück.

Als die Tür aufging und eine Schwester lächelnd an ihr Bett trat, kam noch eine weitere Regung hinzu, die Margeritte nie zuvor empfunden hatte. Ein warmes Rauschen erfüllte ihr ganzes Sein, und Margeritte erkannte: Es war Liebe, Liebe zu diesem Menschen, ja, Liebe zu all den Menschen, mit denen sie über ein unsichtbares Wurzelgeflecht verbunden war, seit sie auf dem Planeten Erde gelandet war.

Margeritte fuhr heim. Der Sozialdienst des Krankenhauses hatte bei ihren Eltern angerufen – und diese hatten Geld an Margerittes PayPal Konto gesendet, damit sie sich ein Ticket kaufen konnte und heimkommen. Der Sozialdienst hatte eine günstige Zugverbindung ausgesucht – und als Margeritte am Heimatbahnhof aus dem Zug stieg, standen ihre Eltern da und strahlten vor Glück. Ihr kleines Mädchen war zurückgekommen.

Margeritte sollte nie wieder langweilig sein, so lange sie lebte. Das überwältigende Gefühl von Dankbarkeit, Hingabe und Nächstenliebe sollte sie nie wieder verlassen. Margeritte würde noch häufiger leiden, trauern, sehr viel Angst und Verzweiflung erdulden müssen. „Jaja“, sagte sie oft „Leben ist kein Ponyhof“. Und ein glückliches Glitzern lässt dabei ihre Augen erstrahlen – und ein Lächeln umspielt ihren wissenden Mund.

Eva Ihnenfeldt im August 2024